Fekete Dávid újraindítaná énekesi karrierjét

Könnyítettek Fekete Dávid, a Megasztár korábbi versenyzőjének házi őrizetén, már nem csak a lakásában, hanem Győr egész közigazgatási területén szabadon mozoghat, így több időt tölt ikerfiaival, valamint az énekesi karrierjét is igyekszik újraépíteni.

Mint arról az Index is beszámolt, enyhítettek Fekete Dávid házi őrizetén. Ez azt jelenti, hogy Győr területén belül szabadon mozoghat. Az énekest 322 milliós csalás miatt vették őrizetbe még 2021 májusában, de ennek az enyhítésnek köszönhetően most több időt tud együtt tölteni a fiaival, és az énekesi karrierjét is igyekszik feltámasztani.

A férfi 14 hónapon át volt előzetes letartóztatásban, tavaly augusztustól védekezhetett házi őrizetben, lábán nyomkövetővel. A vád szerint nem fizette vissza azokat a kölcsönöket, amiket autókereskedése működtetéséhez kért ismerőseitől.

A Fókusz készített vele interjút, melyben így nyilatkozott:

Nyilván hoztam rossz üzleti döntéseket, de nem érzem magam bűnözőnek. Nem érzem magam csalónak sem, csak túl fiatal voltam egy ekkora üzlethez.

Fekete Dávid ikerfiai most 3 évesek, életük harmadát édesapjuk nélkül kellett leélniük. Az énekes ezt szeretné pótolni azzal, hogy most heti 3-4 napot töltenek együtt.

Fekete Dávid tárgyalása a múlt héten folytatódott, ahol két feljelentőt is meghallgatott a bíróság. Az egyik elfogultsági indítványt nyújtott be az énekes védőügyvédje, Kaposi Gergely ellen, mivel elmondása szerint Kaposi annak az ügyvédnek az irodájában töltötte korábbi gyakorlatát, akit a két sértett felkért a képviseletükre. Az ügyészség és a bíró is időt kért, hogy döntsön a beadvánnyal a kapcsolatban.

A Megasztárból ismertté vált férfi úgy véli, hogy ez csak hergelés, és igyekeznek majd bebizonyítani a valótlanságát ennek az állításnak. A tárgyalás szeptemberben folytatódik, ahol tanúkat és feljelentőket hallgatnak meg.

Az énekes ugyan jelenleg egy napelemekkel foglalkozó cég marketingosztályának vezetésével foglalkozik, de igyekszik az énekesi karrierjét is újraépíteni.

A letartóztatása előtt voltak még fellépései, új dalt azonban 3-4 éve nem adott ki, de sok támogatást kapott, ezért úgy döntött, hogy újra belevág, és újraépíti zenei karrierjét. Most egy zenekarral állt össze, és azt ígéri, hogy a következő hónapokban folyamatosan jelennek majd meg újabb dalok.

Rengeteg olyan dal van a tarsolyomban, ami nagyon szép és szívből jövő. Úgy gondolom, hogy hamarosan a közönség is meg fogja ismerni ezeket. Fontosnak tartjuk, hogy ne álljunk meg 1-2-3 dalnál

– ígérte Fekete Dávid, aki egy győri fellépésre már kapott is megkeresést.