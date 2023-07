G.w.M saját szalont nyitott felesége üzletének a helyén

Kulcsár Edina után férje, G.w.M is belépett a hajszobrászok világába egy barber shop megnyitásával. A Borsonline úgy tudja, hogy nem is akárhol nyílt meg az üzlet, hanem az egykori szépségkirálynő korábbi üzletének a helyszínén.

Kulcsár Edina leginkább hajfonással foglalkozó üzleteiből többet is bezárt, ezek között van az a Victor Hugo utcai helyiség is, ahol most férje saját arcképével reklámozza a férfiközönségnek a fodrászatát.

A páros nemrég adott interjút a Tényeknek, ahol elmondták, hogy májusban született közös kislányuk, Amara nagyon jó baba, és Edina is állja a sarat, amikor már az összes gyerekről kell gondoskodni:

Zseniális ez az asszony, és nagyon hálás vagyok Istennek érte. A babától tud pihenni a másik kettő picivel, vagy ha az enyémek ott vannak, akkor nyilván ott azért beindul az élet öt gyerekkel. Az elég erős menet.

G.w.M azt is elárulta, hogy a jövőben úgy képzeli, vejeivel és menyeivel egy boldog, nagy családként fogják majd körbeülni az asztalt ebédidőben.