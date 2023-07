A brit királyi család számtalan ingatlannal rendelkezik Egyesült Királyság-szerte, amelyek közül többet látogathatóvá, kibérelhetővé tettek, így akárki megszállhat bennük – és Vilmos herceg legutóbbi húzását alapul véve minden bizonnyal a jelenlegi uralkodónak, III. Károlynak is a zsebébe kellene nyúlnia, ha ott szeretne eltölteni néhány éjszakát.

Nemrég került napvilágra a hír, miszerint Vilmos herceg a továbbiakban lakbért kérne apjától, III. Károly királytól, amikor nyaranta néhány hétig megszállna a walesi Llwynywermod birtokon, ami körülbelül 77 hektárnyi területet takar. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy azt követően került a herceghez az ingatlan, hogy II. Erzsébet halála után a trónra kerülő fia, III. Károly korábbi, Wales hercege címével együtt a házat is megörökölte. A trónörökös azonban úgy döntött, nem hagyja, hogy szinte egész évben üresen álljon, így a jövőben bérlőknek adja majd ki.

Bár a hírek szerint a király meglehetősen csalódott fia döntése miatt, a herceg még ezt is tudta tetézni azzal, hogy közölte apjával, szeptemberig el kell vinnie a házból a holmijait, hogy már ősszel megnyithassák a házat a vendégek előtt.

Egy három hálószobás parasztházról van szó, amit III. Károly 2007-ben vásárolt meg 1,2 millió fontért, miután negyven éven át kajtatott a tökéletes walesi otthon után. Emellett Kamilla királynéval megvettek akkoriban további két nyaralót, a North és West Range-et, amelyek mind ugyanazon a birtokon találhatóak, 1400 és 2400 fontért, azaz jelenlegi árfolyamon körülbelül 600 ezer és 1 millió forintért lehet kibérelni őket egy hétre évszaktól függően.

A Llwynywermod királyi rezidenciájával szomszédos udvarban található North Range egy bájos, felújított pajta, ami alkalmankénti üdülésre is alkalmas

– olvasható a Llwynywermod oldalán, ahogy az is, hogy a 16 férőhelyes épület az ingatlan stílusának megfelelően korabeli bútorokkal, köztük walesi darabokkal van berendezve. A Llwynywermodon kívül ugyanakkor az elmúlt években már számos másik királyi rezidenciát tettek elérhetővé azok számára, akik szívesen megszállnának egy efféle házban.

Balmoral, az örök kedvenc

A Balmoral-kastély, amelyet még 1852-ben vásárolt meg Albert herceg, mindig is II. Erzsébet királynő kedvenc rezidenciája volt, ahol rendszerint nyáron és ősszel tartózkodott a legtöbbet, illetve itt hunyt el 2022. szeptember 9-én, 96 éves korában. A kastély egy több mint 20 200 hektáros területen található, ami magába foglalja a Colt Cottages, a Connachat Cottage, a Karim Cottage, a Knocks Cottage, a Rhebreck Lodge, a Garbh Allt Shiel, a Sterinbeg és Tigh Na Garaidh ingatlanokat, amelyek mind kibérelhetőek.

A legolcsóbb közülük a Colt Cottages, míg a legdrágább a Rhebreck Lodge. A legkisebb nyaralóban körülbelül 645 fontot, azaz 280 ezer forintot kell kifizetni egy hétre, ha nem a főszezonra tervezzük a látogatást. Az egyik legnagyobb ingatlanban viszont már 1975 fontra, vagyis 859 ezer forintra rúg az ár, ha például a karácsonyi időszakban szeretnénk ott megszállni.

A nagyközönség számára szintén látogatható a skóciai Mey kastély, amelyet a király a nagyanyjától, a néhai Erzsébet anyakirálynétól örökölt meg 2002-ben bekövetkező halála után. II. Erzsébet édesanyja még az 50-es években szerzett tudomást az elhagyatott épületről, ami nyári-őszi menedékhelyéül szolgált, miután 1952-ben megvásárolta, majd felújíttatta. A birtok Skócia északi partján, Caithness megyében található, és két házat foglal magában, a The Captain’s House-t és a Granary Lodge-ot. Előbbi egy hatszemélyes nyaraló, ahol hét éjszaka 943 fontba – 410 ezer forintba – kerül nem főszezonban, míg augusztusban például az ár 1345 fontra – 585 ezer forintra – emelkedik. A Granary Lodge ezzel szemben tíz hálószobával rendelkezik, köztük két lakosztállyal, és a konyháján helyi alapanyagokat használnak az ételek elkészítéséhez. A hely különlegessége emellett, hogy néha az északi fényt is látni onnan.

Az Osborne-ház nyugalmat áraszt

A Wight-szigeten található Osborne-ház Viktória királynő szívéhez legközelebb álló királyi palota volt, ahol annyi időt töltött, amennyit csak lehetett. Itt nevelte fel kilenc gyermekét, így nem meglepő, hogy az ingatlanhoz egy Swiss Cottage névre keresztelt játszóház is tartozik, illetve privát strand. Az Osborne birtokon ma két bérelhető ház található, köztük a Sovereign’s Gate és a Pavilion Cottage, amelyekben négy fő fér el, és saját kerttel rendelkeznek. Ugyan a bérlők bármikor igénybe vehetik a strandot, az 1901-ben elhunyt VII. Eduárd Osborne-házban található privát szobáit éveken keresztül nem látogathatta senki. Végül 1954-ben II. Erzsébet nyitotta meg őket a nyilvánosság előtt.

Emellett a néhai királynő halálát megelőzően tették bérelhetővé az egykori uralkodó főkertészének otthonát, a Garden House-t a Sandringham birtokon. Az otthon a királyi család tulajdonában lévő bútorokkal és műalkotásokkal van berendezve, és a legközelebb esik a família által gyakran látogatott Sandringham-házhoz. Bár jelenleg nem lehet foglalni náluk, de azt követően, hogy elérhetővé tették a szállásfoglalást, három éjszakára 354 fontot, vagyis körülbelül 150 ezer forintot kértek el egy februári időpontban. Míg a cornwalli hercegségben – ami 54 521 hektárnyi földterülettel rendelkezik, és jelenleg Vilmos herceg a tulajdonosa – további 28 bérelhető ingatlant tart fenn a királyi család. Köztük egy- vagy kétszemélyes szállásokat, illetve olyan palotákat is, mint a Lostwithielben lévő, 16. századi Restormel Manor, ahol három éjszaka egy augusztusi hétvégén több mint 8100 fontra, azaz 3,5 millió forintra jön ki.

A szomszédban is vannak birtokaik

A királyi család jelenleg 24 rezidenciával rendelkezik az Egyesült Királyság területén – ezek között palotákat, kastélyokat, parasztházakat és kúriákat is találni. 14 ház az uralkodó személyétől teljesen független és jogilag önálló brit korona, három pedig a cornwalli hercegség tulajdonában áll. A korona alá tartozó 14 palotából öt ingatlant az uralkodó két hivatalos londoni és egy-egy angliai, skóciai és észak-írországi rezidenciájaként működtetnek. Idesorolható a Buckingham-palota, a Clarence-ház, a windsori kastély, a Holyrood-palota és a Hillsborough-kastély, amelyeknek a királyi család tagjai pusztán haszonélvezői, de nem az ő tulajdonuk, hanem egy erre a célra létrehozott alapítvány alá tartoznak.

A famíliának emellett van hét saját tulajdonú rezidenciája is, köztük a Balmoral-kastély – az ahhoz tartozó Birkhall-lal, ami Erzsébet királyné otthona volt egykor, de jelenleg a királyi páré – és a Sandrigham-ház, amelyek II. Erzsébet halálával III. Károly birtokába kerültek. Akadnak ugyanakkor olyan ingatlanok is, amelyek a király magántulajdonához tartoznak, azaz szabadon rendelkezhet a sorsuk felett. Köztük a Scilly-szigetekhez tartozó Trescón álló Dolphin-ház is az övé, ami hat hálószobával büszkélkedik. Katalin hercegné és Vilmos herceg itt nyaralt 2019-ben a gyermekeikkel, és valószínűleg nemigen kellett aggódniuk amiatt, hogy észreveszik őket, mivel a szigeten csupán 175-en laknak. Az uralkodó ezenkívül számos vityillót vásárolt meg az elmúlt években a közvetlen szomszédunkban, Erdélyben, ahol jelenleg tíz háza van – köztük az Almakeréken álló Apafi-kúria, egy ház Szászfehéregyházán, egy birtok Zalánpatakon – ahol Éva néni főz neki –, illetve négy ingatlan Brében.

III. Károlyt a megkoronázását követő első külföldi útja is Romániába vezette, ahol zalánpataki tulajdonában szállt meg, amely az év hátralévő részében vendégházként üzemel – ahogy a többi erdélyi ingatlana is, amelyekben körülbelül 100 és 300 fontba, vagyis 43 és 130 ezer forintba került egy éjszaka a szoba méretétől és attól függően, hogy a vendégek teljes vagy félpanziós ellátást választottak-e. A zalánpataki házhoz a pazar kilátás mellett tartozik istálló és kemence, ami a belsőt illeti, inkább a hagyományos értékekhez áll közel. Programként a lovaglás mellett a Kárpátok lábánál található helyi alkotóműhelyek látogatását is lehetőségként ajánlják. Az ingatlant a walesi herceg jótékonysági alapja kezeli.

(Borítókép: III. Károly. Fotó: Jane Barlow / Pool / Reuters)