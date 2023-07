Hivatalos képek kerültek ki Palvin Barbara esküvőjéről

Szombaton kelt egybe Palvin Barbara és Dylan Sprouse, az esküvőjükön készült képekből pedig néhány kikerült Instagramra is. A Vogue képein a ceremónia legszebb pillanatai láthatóak.

Meghitt, családi körben mondta ki a boldogító igent szombaton a világhírű magyar modell, Palvin Barbara és kedvese, Dylan Sprouse. A ceremónia helyszíne a modell szüleinek birtoka volt Ceglédbercelen. A Pest vármegyei település lakói így egy igazi hollywoodi tündérmesének lehettek részesei.

Az esküvő részleteit sokáig titkok övezték, és csak a sajtóhírekből lehetett sejteni, hogy valami készülődik. Palvin Barbara kedvesének, Dylan Sprouse-nak a rokonai és barátai ugyanis a napokban Magyarországra érkeztek. A modell egy korábbi interjúban elárulta, kizárt, hogy ne Magyarországon tartsák az esküvőjüket, így nem volt meglepő, hogy a Sprouse család érkezése egyből az esküvő gondolatát vetette fel a sajtóban.

Korábban TikTokra már kerültek fel képek az esküvőről, most azonban a modell hivatalos oldalára kikerültek az első hivatalos képek is, amelyet a Vogue készített. Mint az a bejegyzésből kiderült, Palvin Barbara és Dylan Sprouse azt tervezik, hogy ősszel egy nagyobb esküvőt is tartanak Kaliforniában.

A hétvége egy meghitt eseménynek indult, de végül 115 vendégünk lett, mert rengeteg ember van, aki fontos nekünk, és szerettük volna, ha mind ott vannak

– mesélte a Vogue-nak Palvin Barbara.