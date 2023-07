A fronton harcolt, amikor eljegyezték a szerelmét, mégis rózsaszínben látja a világot

Hiába küldték a frontra, és jegyezték el ezalatt kiszemeltjét, végül mégis a szerelem győzött, ebben pedig még a nem kézbesített levelek sem jelenthettek akadályt. Mindez ugyan a valóságban is hasonlóképpen történhetett, mégis a történetből készült film, a Szerelmünk lapjainak, és a főhőst alakító Ryan Goslingnak köszönhetően ismerhettük meg Allie és Noah történetét – ahogyan a 42 éves kanadai színész is ekkor vált igazán közismertté.

Pedig gyerekkorában korántsem tűnt úgy, hogy Ryan Gosling nevét az egész világ megismeri majd. Az 1980-ban a kanadai Londonban született színész ugyanis fiatal korában nem igazán volt jó tanuló, szülei az iskolából is kivették és magántanulóvá vált, később pedig többször ki is kirúgták, így nem állt fényesen a fiatal Gosling élete.

Ennek ellenére nem kallódott el, és bár sosem tanult szakszerű módon színészetet, az 1990-es évek elején csupán szórakozásból elment a The Mickey Mouse Club gyerekműsor meghallgatásra tizenhárom évesen. A viccből hamar valóság lett, ugyanis szerepet kapott a műsor hatodik és hetedik évadában többek között Britney Spears, Christina Aguilera és Justin Timberlake mellett.

A világsztárokká nőtt fiatalokkal szemben Goslingnak azonban még kellett egy kis idő, hogy igazán befuthasson, kisebb sorozatszerepeket követően az áttörés 2001-ben érkezett el karrierjében, amikor is szerepet kapott A hitetlen című drámában – a film elnyerte a Sundance Filmfesztivál zsűrijének fődíját is. Ezt követően Gosling szerepelt az Emlékezz a Titánokra!, majd a 2004-es Szerelmünk lapjai című filmben is, utóbbiban nyújtott alakítása miatt a People magazin beválasztotta őt az ötven legszexisebb agglegény közé.

Innentől nem volt megállás a karrierjében, színészi munkáját pedig végül Golden Globe-díjjal is jutalmazták, most pedig ismét a mozivásznon csodálhatják meg kedvencüket a nézők, még ha a csupa rózsaszín díszlet feltehetően nem is fogja mindenki tetszését elnyerni. Azt ugyan egyelőre nem lehet tudni, hogy végül meghozza-e a Barbie-film a hőn áhított Oscar-díjat Goslinnak, eddigi pályafutásáról és életéről összeállított kvízünkben ön is tesztelheti tudását!

(Borítókép: Christopher Polk / Getty Images)