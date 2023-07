Noel Gallagher gitárosként 2009-ig az Oasis nevű együttes oszlopos tagja volt, a dalaik nagy részét ő szerezte – ám testvérével, Liam Gallagherrel való összetűzésének következtében elhagyta a bandát, és azóta saját karrierbe kezdett.

A zenész nemrég egy interjúban számolt be arról, hogy amíg a zenekarhoz tartozott, egy New York-i koncertet követően váratlan meglepetés érte. Ahogy elmondta, a Be Here Now turnéjuk részeként 1997-ben egymaga – mivel senki más nem akarta vállalni az együttesből – színpadra lépett egy eseményen, amelyen Tibet függetlenedése miatt szólaltak fel az előadók.

Állítása szerint a koncertet követően egy levelet kapott a kínai kormánytól, amiben arról tájékoztatták, hogy a rendezvényen való szereplése miatt már nem léphet be az országba – azaz amiatt, mert kiállt a tibeti nép mellett.

Kaptam egy levelet a belügyminisztertől, miszerint »ön a nép ellensége«, vagy valami ehhez hasonló. A banda többi tagját pedig tárt karokkal várták

– magyarázta.

Gallagher megjegyezte, épp szabadnapos volt, amikor felkérés érkezett az eseményen való megjelenés kapcsán, ám a bandatagok közül senki nem akarta elvállalni, ezért ő úgy döntött, belevág.

Kimentem a színpadra 50 ezer ember elé, és ahogy haladtam, azon gondolkodtam: »Miért vállaltam el ezt? Még csak nem is én vagyok a rohadt énekes«

– jegyezte meg, hozzátéve, a kínai kormány radikális lépését azért is érezte szükségtelennek, mivel amúgy sem érdekelte túlzottan a Föld azon térsége.

A zenész kiemelte, az országból való kitiltásáról akkor bizonyosodott meg, amikor az Oasist évekkel később meghívták Kínába fellépni, majd néhány hónapra rá megtagadták az államba való belépését.