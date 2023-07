Az Astroworld-koncert tragédiája óta első lemezét adta ki Travis Scott

2021-es. tragédiába torkolló koncertje után új albumot adott ki Travis Scott, amelyben számtalan világsztár hangja is feltűnik majd közreműködőként.

Mint megírtuk, Travis Scott tragédiával tűzdelt, Astroworld fesztiválos koncertjét 2021 novemberében rendezték meg, amelyre annyi látogató érkezett, hogy óriási tumultus és ezzel együtt pánik alakult ki.

A rajongók egymást taposták a fellépés alatt, aminek következtében tízen életüket vesztették, köztük a 21 éves Axel Acosta is. A fiatal, illetve több másik áldozat családja a történteket követően beperelte Scottot és a szervezőket, a Live Nationt.

Nem emeltek vádat ellene

Nemrég pedig arról számoltunk be, hogy a bíróság nem emelt vádat Travis Scott ellen a koncertjén történtek miatt. A rapper ügyvédje, Kent Schaffer szerint a döntés „nagy megkönnyebbülés” védence számára. Scottra azonban még egy sor polgári per is vár a tragikus kimenetelű koncert miatt.

Travis Scottot és a vele fellépő Drake-t azzal vádolták, hogy annak ellenére is folytatták a zenélést, hogy a színpadról is jól látható volt, amint a közönségből „élettelen testeket emeltek ki”. A helyi tűzoltóparancsnok szerint is jóval korábban le kellett volna állítani a koncertet.

Új albummal jelentkezett Travis Scott

Az AP hírügynökség értesülései szerint a rapper kiadta Utopia című albumát, amely öt év után az első nagylemeze. A sztárokkal teletűzdelt, 19 számot tartalmazó lemezen közreműködik Beyoncé, SZA, Drake, Sampha, Young Thug, Playboi Carti, a Daft Punk-os Guy-Manuel de Homem-Christo, Future, Bon Iver, James Blake, Kid Cudi, 21 Savage és még sokan mások.

Az Utopiat eredetileg egy élőben közvetített koncerttel ünnepelték volna az egyiptomi Gízai Piramisoknál, de a Live Nation közleménye szerint „összetett problémák” miatt törölték.