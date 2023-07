Szívmelengető Michael J. Foxot a Vissza a jövőbe sztárjaival együtt látni

Michael J. Fox, Christopher Lloyd és Lea Thompson, akik Marty McFlyt, Emmett „Doc” Brownt és Lorraine McFlyt alakították a nyolcvanas évek középen készült népszerű filmben, most újra összeálltak egy kép erejére – írja az ABC News.

A színészek a Vissza a jövőbe című musical gálaelőadásán vettek részt, amelyet a New York-i Winter Garden Színházban tartottak július 25-én.

Az ikonikus film triója azért jelent meg, hogy támogassák a Broadway-musical szereplőgárdáját, de jelen volt még Robert Zemeckis, aki a Vissza a jövőbe című film rendezője, valamint Bob Gale, a film társírója is. Gale tollából született meg a film musicalváltozatának szövegkönyve.

Huey Lewis a Huey Lewis and the Newsból, akinek The Power of Love című száma volt a film főcímdala, szintén részt vett az eseményen Alan Silvestri és Glen Ballard mellett, akik a musical zenéjéért, illetve dalszövegeiért felelősek.

A musical már nagy sikert aratott a londoni West Enden, most pedig a Broadwayre tart, ahol hivatalosan augusztus 3-án lesz a premierje.

(Borítókép: Christopher Lloyd, Lea Thompson és Michael J. Fox. Fotó: Bruce Glikas / WireImage / Getty Images)