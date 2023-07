Hamisítatlan balatoni érzés Budapesttől egy hajításra

A nyár közepén ránk zúduló forróság még a meleg napokat legjobban tűrőket is a vízparthoz hívja, amit a Balatonnál élőknek viszonylag könnyű megoldani, ám a fővárosban lakóknak annál nagyobb fejfájást okoz ez a kérdés. A Budapesthez legközelebb eső, nem medencékkel túlzsúfolt, hanem természetes közeggel rendelkező strand a budakalászi Lupa-tó környéke, amely jó kikapcsolódási lehetőséget jelenthet azoknak, akik nem akarnak órákat utazni a felfrissülés érdekében. A tó két strandrészből áll, a 7500 fő befogadására is alkalmas Lupa Beachből, és a Lupa Öböl Beachből, ahol akár 2500 strandoló is elfér.

Míg a Lupa Beach a prémium-kikapcsolódásra, illetve a gasztroélményekre és a vízi sportok kipróbálására vágyóknak lehet kecsegtető, addig a Lupa Öböl Beach pénztárcabarát, és a kisgyerekes családok Mekkája. Ez a partszakasz sokunkat emlékeztethet a Balatonnál töltött gyerekkori nyaralásokra, ami legfőképp a természet közelségének köszönhető, és az odalátogatóknak nem kell lemondaniuk a szokványos strandételekről sem, így a nosztalgiával telt retró hangulat garantált.

Üdülés baráti áron

A Lupa Öböl Beach egyik nagy előnye, hogy kedvező áron biztosít egész napos kikapcsolódási lehetőséget. Felnőttek esetében például hétköznap 9 és 21 óra között 2800 forintba kerül egy jegy (16 és 21 óra között 1900), míg a hétvégén az előbbi idősávban 3000 forint, az utóbbiban pedig 2000 forint a belépő. Ez alól kivételt képeznek a szentendrei és a budakalászi lakosok, akik 50 százalékos kedvezményben részesülnek, illetve a 12 év alattiak, akik ingyen léphetnek be a területre, de az ennél idősebb gyermekekre is olcsóbb jegyár vár.

A Duna felőli oldalon futó EuroVelo kerékpárúton biciklivel is megközelíthető Öböl-szakasz azonban nem csak költséghatékony mivolta miatt lehet jó választás, a Lupa-tó azon területén ingyenes kerékpárpihenő található, ahol az arra járók akár újratölthetik a kulacsaikat, feltölthetik az elektromos kétkerekűeket, illetve megjavíthatják és biztonságban is tudhatják azokat. A kerékpáros bejárattól nem messze van egyébként a naturista napozó egy elkerített részen, hogy szabadon fürdőzhessenek azok is, akik ádámkosztümben érzik magukat a legkomfortosabban. A Lupa-tó egyes szakaszai így különböző igényeknek felelnek meg, ami nem véletlen, mivel nemcsak a térségben lakók látogatnak ide, hanem például külföldiek is.

Hamburger és ami szem-szájnak ingere

Érdemes kiemelni, hogy a Lupa Beach egész területe készpénzmentes, azaz kizárólag bankkártyával vagy a karszalagra feltöltött összeggel lehet fizetni, ami adhat némi könnyebbséget. Emellett üdítő, hogy a strand több pontján is tilos a dohányzás, ami főleg azon szülőknek, családoknak lehet fontos, akik gyerekekkel érkeznek. Az pedig a Lupa Beach mindkét felére igaz, hogy ha valakikre, akkor az ifjabbakra mindenképp tekintettel vannak. Nekik különösen kedvez a Lupa-tó fokozatosan mélyülő partja, ahol csak a fel-felbukkanó hínárok akadályozhatják meg őket a békés fürdőzésben.

Az Öböl strandra látogatók nádfedeles napernyők alatt hűsölhetnek a napozóágyakon, és a homokos part mellett a füves részre is leheveredhetnek. A vendéglátóhelyen az ételek tekintetében hasonló kínálattal találkozhatunk, mint bármelyik strandon, így a hamburger mellett a hotdog is helyet kapott az étlapon, illetve a gyermekek részére külön menü áll rendelkezésre. Ezen kívül a sportolni vágyóknak sem kell nélkülözniük a testmozgást, a vendégek a kajak mellett SUP-ot is bérelhetnek, hogy kipróbálhassák magukat a vízben. Sőt, az Öböl Beachen gyakran különféle foglalkozásokkal vagy koncertekkel kedveskednek a strandolóknak. Augusztus 25-én például egy ukrán származású DJ, KOROLOVA szettjét hallgathatják majd a fürdőzők két másik lemezlovas, Peter Makto és Alive társaságában.

(Borítókép: Lupa Beach)