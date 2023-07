Magyarországon is egyre népszerűbb a saját tengerpart a kertben

Évtizedekkel ezelőtt még csak a legtehetősebbek engedhették meg maguknak, mára viszont már szinte nincs olyan kerttel rendelkező ház, amelynek az udvarában ne lenne medence, legyen szó földbe ásott, mintásra kicsempézett csodákról vagy valamelyik szupermarketben vásárolt, műanyag falú, olcsóbb megoldásról.

Az évek során a technológiai megoldásoknak köszönhetően mostanra szinte tényleg bármire képesek lehetnek egyes medencék, emellett pedig az évek során a kinézetük, a trendek is megváltoztak.

Így történhetett meg az is, hogy a sokáig egy képzeletbeli trónon ülő, feszített víztükrös, elegáns-minimál medencék után nemcsak a világ más tájain, de már Magyarországon is új trend hódít, ugyanis itthon is egyre többen szeretnének olyan medencét, amely tengerpartra hajaz, így jóval természetesebb közeget teremt, mint a szépen kikövezett, vagy betonozott verziók.

A tengerparti megjelenésű medencék egyre népszerűbbek a medencetervezés világában, lebilincselve a háztulajdonosokat a varázslatos tengerparti bájjal. Ezeknek a medencéknek a vonzereje – ahogyan a nevéből is sejthető –, abban rejlik, hogy

az egyszerű kerteket egy igazi privát tengerparttá alakítják, amely amellett hogy rendkívül mutatós, a nyugalmat is szolgálja.

De mégis miért választanák ezt?

Pihentető oázis, tervezési szabadság

Az elsődleges ok, ami miatt tengerparti megjelenésű medencét választanak az emberek, hogy mediterrán környezetet teremtve becsempészhetik a paradicsom esszenciáját a hétköznapjaikba – akár egy kimerítő munkanap után is eldőlhetnek az apró pálmafák árnyékában, miután lehűtötte magukat. Nem mindenki élhet a tengerpart közelében, ezért is lehet ennyire népszerű az új trend, ezáltal ugyanis akár

egy 1000 fős kisfaluban is át lehet élni a mediterrán, tengerparti érzést, anélkül, hogy elutaznánk.

A homokos parttal és a különböző növényekkel megteremtett környezet mellett a medencék tervezése is igen sokoldalú. A hagyományos, téglalap alakúakkal ellentétben, a tengerparti megjelenésű medencék

szabálytalan formákat ölelnek fel, lehetővé téve a tervezőknek a kreatív szabadságot, hogy egyedi és személyre szabott tereket alakítsanak ki.

A tulajdonosok közvetlenül együttműködhetnek a medencetervezőkkel annak érdekében, hogy minden aspektusban testreszabják a medencét, a mérettől és formától kezdve az uszodaburkolat színéig, lehetővé téve egy valóban egyedi és saját stílusú pihenőhely kialakítását a kertben.

Komolyabb befektetést igényel, mint az egyszerű társak

Mint azt sejteni lehet, az új trend megvalósítása nem olcsó mulatság, akár tízmillió forintba fájhat, ha valaki tengerparti csobbanót akar a kertjébe. Ahogyan más medencék esetében, ennek is különböző tényezőktől függenek a költségei. A medence mérete, a tervezés bonyolultsága, a választott anyagok és további elemek, mint a zuhatagok vagy a megvilágítás mind befolyásolhatják az árát. Az biztos, hogy ezek a medencék magasabb kezdeti befektetést igényelnek a hagyományos medencetervezésekhez képest, ami a hozzáadott testreszabhatóság és a kertépítészeti elemek miatt van. Azonban fontos figyelembe venni a hosszú távú előnyöket is, amelyek a magán tengerparti oázisnak köszönhetően jelentős mértékben növelhetik az ingatlan értékét és vonzerejét.

A kezdeti költségeken túl a tulajdonosoknak figyelembe kell venniük a folyamatos fenntartási és üzemeltetési költségeket is. A tengerparti megjelenésű medencék tiszta és ápolt megjelenésének megőrzéséhez rendszeres karbantartás szükséges. A fejlett szűrőrendszerek és vízkezelő eljárások is hozzájárulhatnak az üzemeltetési költségekhez, azonban a magas minőségű berendezésekbe és rendszeres karbantartásba való befektetés hosszú távon csökkentheti az összköltségeket és biztosíthatja, hogy a medence éveken át frissítő oázisként szolgáljon.

Hátrányok vannak, de a privát tengerparton az sem fáj annyira!

A kezdeti befektetés és a karbantartás költségei mellett számos további kihívással is számolni kell. A megfelelő terület kiválasztása és a medence szakszerű építése fontos a kívánt tengerparti megjelenés eléréséhez. Egyes helyszínek korlátozott térrel rendelkeznek, ami befolyásolhatja a medence méretét és formáját, így hátrányként hozható fel, hogy bizony komoly területtel kell rendelkezni ahhoz, hogy tényleg tengerparti oázist tudjunk a kertből varázsolni.

A munkálatok ráadásul hosszabb építési időt vehetnek igénybe, mint a standard medenceépítések esetében. Ez okozhat némi kellemetlenséget azoknak, akik későn észlelték a nyári hőség közeledtét, ellenben minél hamarabb élvezni szeretnék a medence használatát. Már ha egyáltalán valaki tényleg belevág ebbe, a tengerparti megjelenésű medencék ugyanis divatosak és vonzók lehetnek, ám a trendek változhatnak az évek során. Így érdemes figyelembe venni, hogy vajon hosszú távon is örömet okoz-e majd, és időálló-e a tervezés.

Tovább ronthat az élményen az is, hogy a homok, a kavics és tengerparti növényzet által esetlegesen kibocsátott allergének vagy egyéb környezeti hatások megjelenhetnek a medence környezetében. Ezeknek a tényezőknek az értékelése és kezelése fontos, különösen, ha valaki allergiás a pollenre vagy más anyagokra. Ha pedig ettől az egésztől szeretné megkímélni magát, a felfújható kismedence még mindig a legköltséghatékonyabb megoldás a piacon.

(Borítókép: iStockphoto / Getty Images)