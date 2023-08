Meghalt a Cápa 2. sztárja

Marc Gilpin 56 éves korában, a texasi Dallasban hunyt el, miután glioblasztómával – egy agresszív és gyorsan növekvő agydaganattal – küzdött. Halálát idősebb nővére, a Frasier színésznője, Peri Gilpin jelentette be a The Hollywood Reporter szerint.

Tavaly adománygyűjtést indítottak a színész, felesége, Kaki és két fiuk megsegítésére, akik szembenéztek az elképzelhetetlennel, végül azonban a betegség győzött.

Gilpin több száz más gyereksztárt megelőzve kapta meg Sean Brody szerepét a Cápa 2.-ben, és mindössze 11 éves volt, amikor a film 1978-ban a mozikba került. A következő évben Marc szerepelt az NBC CHiPs című sorozatában, és kisebbik nővérével, Aprillel együtt az ABC Fantasy Island című műsorában is feltűnt.

1981-ben szerepelt a The Legend of the Long Ranger és az Earthbound című filmekben is, az 1990-es évek elején azonban úgy döntött, hogy végleg felhagy a színészkedéssel, így szoftvermérnöknek állt. Családja szerint számos szoftveres szabadalom köthető a nevéhez.