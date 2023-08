Továbbra is kiélezett a csata a TV2 és az RTL között

Az esti műsorok sikere töretlen volt a TV2-n, mindamellett, hogy a főműsoridős Tények és Tények Plusz mindhárom kiemelt korcsoportban nyerték az idősávjukat júliusban,

a Tények Plusz éves átlagban is idősávja legnézettebb műsora volt mindhárom kiemelt korcsoportban.

Továbbra is az ország legnézettebb reggeli magazinműsorai a Mokka és a Mokkacino, hiszen mindkét műsor tekintélyes különbséggel nyerte saját idősávját a konkurens RTL-hez képest júliusban és éves átlagban egyaránt – olvasható a TV2 Csoport közleményében.

Kasza Tibi is tarolt. A csatorna sikerében a saját gyártású műsoroknak kiemelt szerepük van, különösen a Szerencsekeréknek, amely júliusban is idősávja legnézettebb műsora volt mindhárom kiemelt korcsoportban.

A vetélkedő népszerűsége vitathatatlan, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a teljes lakosság tekintetében a Szerencsekerék július 19-i epizódja volt a hónap legnézettebb műsora 700 ezres nézőszámmal és 20,5 százalékos nézői részesedéssel.

A kábelcsatornák tekintetében ezúttal is kiemelkedő eredményt ért el a Mozi+, amely nemcsak júliusban, hanem egész éves átlagban is az ország piacvezető kábelcsatornája volt a 18–59 éves, valamint a fiatalabb, 18–49 éves nézők körében is, teljes napon és főműsoridőben egyaránt.

Az RTL sem panaszkodhat

Az RTL is kiadta a közleményét, amely szerint megőrizték főműsoridős előnyüket a TV2 csatornával szemben a 18–49-es korcsoportban, és 2 százalékkal győzött.

Az RTL+ legnézettebb tartalma júliusban az Éjjel-nappal Budapest lett 358 000 nézővel, ezt követi a Barátok közt 199 000, majd a Celebrandi 154 000 videóindítással. Mindez azt is jelenti, hogy az RTL újonnan indult párkereső műsora a legnézettebb online tartalmak közé került rövid idő alatt.

A csatorna legnépszerűbb nem sport témájú műsora A mi kis falunk sorozat lett, méghozzá a július 24-i adás, 20,1 százalékos közönségaránnyal.

A Film+ is nagy növekedésnek örvendhetett a hónapban, ugyanis elérte az idei legmagasabb havi nézettségét, mivel főműsoridős nézettsége az eddigi 4,6 százalékról 5,2 százalékra növekedett.