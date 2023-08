Báthory Zoltán karakterével is játszhat a Call of Dutyban

Újabb siker: a világhírű amerikai zenekar, a Five Finger Death Punch magyar származású alapító gitárosának karaktere a Call of Duty 5. szezonjának központi szereplője lett.

A Five Finger Death Punch magyar származású alapító gitárosa, Báthory Zoltán játszható karakterként jelenik meg a Call of Duty új szezonjában, amely a napokban érkezett PlayStationre, Windowsra és Xboxra. A többszörös platinalemezes modern metálzenekar tagja ehhez kiterjedt fotózásokon és testszkennelésen esett át, hogy „Oz” fedőnéven a 2023. augusztus 2-án debütált új COD-szezon központi szereplőjét, a Shadow Company de facto parancsnokát alakíthassa. Ahogy azt Báthory egy korábbi Twitter-posztban már elárulta, a Call of Duty: Modern Warfare II-ben és a Call of Duty: Warzone-ban is szerepel.

Az amerikai álom elérhető

Báthory Zoltán Magyarországon született és nőtt fel, a húszas évei elején érkezett az Egyesült Államokba egy zsák ruhával, egy magyar–angol szótárral és egy szál gitárral a hátán. Azóta könyörtelen munkamorálja és lendülete révén világhírű zenész, emellett többek közt színész, dzsúdzsucubajnok, profi monster truck versenyző, végül pedig videójáték-karakter lett belőle a világ első számú videójátékában, ezzel is igazolva, hogy az amerikai álom bárki számára elérhető.

Az idáig vezető út persze nem volt könnyű. Miután megtanult angolul, képregényrajzolóként és tervezőként dolgozott például a Star Wars, a WWE és a Universal Studios merchandise-termékein. Később áttért a digitális művészetre és a 3D animációra, majd az űr- és űrkutatási iparban kötött ki, miközben persze a zenéléssel sem hagyott fel.

Báthory soha nem veszi le a lábát a gázról, monster truck sofőrként is tevékenykedik, hét profi versenyen már túl van, és tagja a világbajnok Jimmy Creten 2Xtreme nevű csapatának. Harcművészként is aktívan versenyez, nehézsúlyú, fekete öves dzsúdzsucumesterként ezüstérmes Amerikában.

Számos más vállalkozásában elért sikerei ellenére viszont mindig is a zenei karrier maradt Báthory fő fókusza. Több bandában is játszott, mire 2005-ben elkezdett zenészeket toborozni a Five Finger Death Punch megalapításához. A zenekar 2007-ben adta ki a kritikusok által is elismert, arany minősítésű The Way of The Fist című debütáló albumát. Azóta további 8 stúdióalbumot készítettek, amelyek közül 4 platina-, 4 pedig aranylemez minősítést kapott. Összesen 28 mainstream rádiós slágert írtak, 10 millió albumot adtak el, és több mint 8 milliárd streammel büszkélkedhetnek. Az összesített fogyasztási számok alapján csak a Metallica és az AC/DC előzi meg a műfajukban őket.

Báthory amellett, hogy irányítja az 5FDP karrierjét, jelentős szerepet vállal a zenekar kreatív törekvéseiben – ő a fő dalszerző, de a zenekar merchandise-termékeit is ő tervezi, illetve a vizuális arculatért is felel. A 5FDP gyakran szerepel nagy fesztiválokon, és világszerte telt házas tömegeket vonz az arénákba. Az elmúlt évtizedben számos díjat is bezsebeltek, mint például az Egyesült Államok hadserege által odaítélt Soldier Appreciation Award elismerést, amit korábban csak egyetlen zenész, Elvis Presley kapott meg. A zenekar a társadalmi ügyek iránt is mélyen elkötelezett, a turnéik jegybevételének egy részét felajánlva több millió dollárt adományoztak már az elsősegélynyújtók, a veteránok és a katonai szervezetek támogatására. 2024-ben a Metallica M72 turnéjához csatlakozva Észak-Amerikában, Európában és Mexikóban láthatja majd őket a közönség.

Budapesten legutóbb 2022-ben lépett fel a Five Finger Death Punch. A Papp László Budapest Arénában tartott koncert volt a zenekar második magyarországi bulija, melynek startja előtt Báthory Zoltán nyilatkozott az Indexnek. Az interjút itt olvashatja.