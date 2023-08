A Tinder új, mesterséges intelligenciával működő randiguruja könnyebb pártalálást ígér

A Tinder nevű párkereső alkalmazásnak világszerte közel 75 millió felhasználója van. A cég vezérigazgatója, Bernard Kim arról számolt be, hogy legújabb fejlesztéseikben nagy szerepet játszik majd az AI, a mesterséges intelligencia. Az egyik legújabb ilyen ötlet, hogy az alkalmazás képes lesz elemezni a felhasználó telefonján lévő fotókat és megállapítani, hogy melyek azok a képek, amelyek a leginkább reprezentatívak, miközben a legnagyobb eséllyel növelik meg a pártalálást – vagyis, hogy valakit jobbra húzzanak.

Úgy vélem, a mesterséges intelligencia segíthet a felhasználóinknak, hogy olyan profilokat rakjanak össze, amelyek jóval hatékonyabban mutatják be a személyiségüket

– idézi Kimet a The Guardian.

Arról is beszélt a vezérigazgató, hogy a cégcsoport több olyan újítást is szeretne bevezetni, amelyek csökkentik a párkereséssel társuló kínos érzést, és növelik a megfelelő partner megtalálásnak esélyét. Mark Van Ryswyk, a cég vezető termékmenedzsere megemlítette, hogy olyan kisegítő programon is dolgoznak, amely a felhasználók profiljának szöveges részét is segít majd összerakni.

Bár utóbbi még csak tesztüzemben van, a felhasználó személyiségéhez igazítva, az érdekelődési körei alapján igyekszik elkészíteni a lehető legpotensebb felhasználói profilt. Van Ryswk azt is elmondta, hogy egy friss felmérés alapján a Tinder-felhasználók egyharmada feltétel nélkül támaszkodna a mesterséges intelligenciára, amennyiben az hatékony segítséget tud nyújtani.

Robot tesztpálya és kamu flörtpartner

A cég képviselői úgy vélik, hogy az elmúlt időszakban visszaesett a sikeres randevúk száma, és az egész felhasználói közegen érezhető egyfajta „randifáradtság”, ezért is gondolkodtak olyan újításokon, amelyek növelhetik a sikeres végkifejletek számát. Ennek ellenére nem állnak naivan a kérdéshez, tudják, hogy az AI bevonása rengeteg problémát hozhat, úgymint a felhasználók adatainak biztonságban tartása, és a kamu profilok számának növekedése.

Az elmúlt időszakban több olyan randiapplikáció is megjelent, ahol a mesterséges intelligencia központi szerepet játszik. Ilyen például a:

Teaser AI, ahol a másik ember mesterséges intelligencia által generált verziójával beszélgethetünk, mielőtt eldöntjük, hogy akarunk-e a valós személlyel kapcsolatot létesíteni, vagy sem,

a Blush, amelyben a felhasználó kvázi gyakorolhatja a randizást, a partnerrel való intim beszélgetést, miközben egy chatbottal „flörtöl”,

valamint a Flamme AI, egy gyakorlatilag beszélgetős felület, ahol olyan kérdésekkel lehet bombázni a mesterséges intelligenciát, mint hogy miként jegyezzük el a partnerünk, vagy mik a legjobb helyszínek egy első randihoz.

Egy friss kutatás továbbá arra is rámutatott, hogy a párkapcsolati applikációkat használó, egyedülálló férfiak több mint fele használna chatbotokat, hogy potenciális partnerekre leljenek, míg a felnőtt párkeresők többsége nem zárkózik el attól, hogy a ChatGPT-t használja arra, hogy megkönnyítse az online kommunikáció okozta nehézségeket.

Ön használná a mesterséges intelligenciát, hogy könnyebben párt találjon online? Igen, amennyiben hatékony mindenhez.

Igen, de csak a beszélgetéshez.

Igen, de csak a profilom elkészítéséhez.

Nem, mert nem bízom a mesterséges intelligenciában.

Nem, mert szerintem így partnert találni helytelen.