Megszólalt súlyos autóbalesete után az egykori x-faktoros Mehringer Marci

Szombaton szenvedett súlyos autóbalesetet a volt x-faktoros Mehringer Marci és bandája. Dobosukat és menedzserüket jelenleg is kórházban ápolják, a csapat többi tagját csonttöréseik és enyhébb sérüléseik ellátása után hazaengedték. Hálájukat fejezték ki a pécsi kórháznak.

Mehringer Marci, az X-Faktor 10. szériájának énekese szombaton súlyos autóbalesetet szenvedett bandájával együtt.

Facebook-posztjában kiemelte, minden fontos felszerelésük odaveszett, és ami még rosszabb, a dobosuk, Frick olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életveszélyes állapotban került kórházba.

Mehringer Marci most egy videóban jelentkezett be Facebook-oldalán, ahol részletesebben is mesélt az esetről.

Próbálunk ebben a nagyon nehéz időszakban is a lehető legpozitívabbak maradni

– fogalmazott a frontember.

Megköszönte rajongóik támogatását, és segítségüket kérte ebben a kiszolgáltatott helyzetben.

A kár, amivel szembe kell nézniük, megközelíti az 5 millió forintot, és ez a személyes értékeiket nem is tartalmazza.

A zenekart felkereste a Fábián Juli Emlékalapítvány, amely a bajba jutott művészemberek megsegítését tűzte ki fő célul. Bejegyzésében a rajongók segítségét kérte, hogy vegyenek részt a gyűjtésben, amennyiben módjukban áll, és az összegyűlt pénzösszeget felszerelésük pótlására, dobosuk teljes rehabilitációjának támogatására, valamint a szekszárdi mentőszolgálat támogatására szeretnék szánni.

Imádkozzatok Frickért, mi már nagyjából megleszünk

– zárta bejegyzését Mehringer Marci.