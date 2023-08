Hatalmas pusztítást végzett Oszvald Marika házában a vihar

Oszvald Marika gödöllői nyaralójánál is tombolt a szombati vihar. A népszerű színésznő házában és kertjében több kár is keletkezett – számolt be róla a Bors.

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas művésznő Sopronban készült a Hegedűs a háztetőn című darabra, amikor szombat délelőtt értesítette a gödöllői szomszédja, hogy hatalmas vihar csapott le a környékre.

Az Operett sztárja vasárnap hajnalban szembesült vele, hogy a házát és az udvarát sem kímélte az ítéletidő.

Négy órát adtam magamnak, tovább nem is tudtam volna aludni jó szívvel. Hát reggelre sem lett jobb a látvány, mindenfelé letört ágak, a medencére dőlő, kitört akácfák

– idézte fel Oszvald Marika a Borsnak.

Hozzátette, hogy már hívott segítséget, és jelenleg is a károk felszámolásán dolgoznak. A művésznő nagyon csalódott, ugyanis rengeteg munkát fektetett a kertjébe. Mint mondta, 40 órája nincs áram, ezért a hűtője is leolvadt.

Megjegyezte, hogy nem akar panaszkodni, nem történt tragédia, ráadásul mások sokkal rosszabbul jártak.

Jelentős károkat okozott a hétvégi időjárás

Mint írtuk, a tűzoltók még be sem fejezték a pénteki viharkárok felszámolását, a szombat hajnali, majd pedig a délutáni viharok miatt ismét egymás után érkeztek a bejelentések a katasztrófavédelemhez. Leggyakrabban kidőlt fák, víz alá került pincék és épületkárok miatt riasztották a tűzoltóegységeket.

A legtöbb beavatkozásra Budapesten, Pest, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében volt szükség, de szinte nem volt olyan része az országnak, ahol ne kellett volna beavatkozni a viharok miatt. Csak Budapestről több mint 4100 bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez.

Pusztaszabolcson és Nagylókon összesen hét családi ház tetejét bontotta meg a szél.

Olvasóink több fotót is küldtek a vihar okozta pusztításról, ezeket az alábbi galériában megtalálja.