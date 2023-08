Két országban csak a héten jelenik meg a Barbie, azt hitték, betiltották

A hétvégén elérte az egymilliárd dolláros bevételt a Greta Gerwig által rendezett, Margot Robbie és Ryan Gosling főszereplésével készült Barbie. A filmnek köszönhetőn Gerwig lett az első női rendező, akinek sikerült elérni az egymilliárd dolláros álomhatárt.

A produkciót ugyanakkor nem mutatták be minden országban egyszerre, sőt Vietnámban be is tiltották, mivel az alkotásban látható egy térkép, amelyen a kilencsávos terület névvel illetett, a Dél-kínai-tenger közelében található territóriumot Kínához csatolták.

A kérdéses övezetre viszont Kína mellett több ország, köztük Vietnám is igényt tart.

Nem Vietnám ugyanakkor az egyetlen ország, amelynek problémái akadtak a filmmel, mivel Szaúd-Arábiában és az Egyesült Arab Emírségekben is késett a megjelenés.

Bár kezdetben attól tartottak, Vietnámhoz hasonlóan ezen államokban is betiltásra került a produkció, ám a The Hollywood Reporter úgy tudja, erről szó sincs, ám kisebb változtatásokat el kellett végezniük a filmen.

Ahogy a portál írja, az említett országokban július 21-én kellett volna megjelennie a Barbie-nak, ám változtatásokat kérvényeztek, így a bemutató augusztus 31-re csúszott.

Emiatt ugyanakkor a helyiek nem tapasztalhatták meg a Barbenheimer-jelenséget, mivel a Barbie és az Oppenheimer nem egy napon jelentek meg – és ennek köszönhetően utóbbi jól el is húzott a jegyeladás tekintetében.

Ugyan a filmet a kitűzött időpontnál jóval előbb mutatják be, arról nem érkezett hír, hogy kivágtak-e bármilyen jelenetet belőle. Bár a Barbie zöld utat kapott Szaúd-Arábiában és az Egyesült Arab Emírségekben, a térség egy másik országa, Kuvait továbbra is lóg a levegőben.

Az államban, ahol szigorú cenzúra honol, nemrég tiltották be a Beszélj hozzám! című horrorfilmet, mivel annak egyik főszereplője, Zoe Terakes nem bináris, így nem lenne meglepő, ha a Barbie is ilyen sorsra jutna.