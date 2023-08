Krausz Gábort megtalálták a Tinderen, de nem ő regisztrált

A napokban robbant a hír, hogy Krausz Gábor séf és Tóth Gabi énekes elválnak egymástól. A sztárséf egy bejegyzésben osztotta meg a hírt, majd a poszt után az énekesnő is közleményt adott ki a Facebook-oldalán.

Mint arról az Index is beszámolt, szerdán bombaként robbant a hír, hogy Krausz Gábor és Tóth Gabi hat év után elválnak. A közösségi oldalaikon jelentették be, hogy különválnak útjaik. Azon kívül, hogy gyermeküket továbbra is közösen fogják nevelni, több információt nem szerettek volna megosztani a nyilvánossággal.

Most egy olyan kép látott napvilágot, amin Krausz Gábor a Tinderen, az egyik legnépszerűbb társkereső appon látható – írja a Bors.

Azonban a séf jelenleg nem keres magának partnert – visszaéltek a fotójával, nem ő regisztrált fel a Tinderre. Mindezt a Ripostnak is megerősítette.