Meghalt az egy hónapja eltűnt amerikai rapper

A Dopeboy Ra néven is ismert rapper halálát bublicistája, Aleesha Carter kedden jelentette be, de annak okát nem osztotta meg – írta meg a New York Post.

Capone-t júliusban eltűntnek nyilvánították Chicagóban. Azt nem tudni, hogy még halála előtt rátaláltak-e.

A kelet-atlantai születésű zenész 2010-ben adta ki első, The Life of a Youngsta című albumát, melyet egy évvel később a Paper and Politics követett.

Capone a T.I. Hustle Gang nevű hiphop kollektívának is tagja volt. Utolsó albumát, a SlumMade 2.0-t 2022 decemberében adta ki.