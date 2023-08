Britney Spears és férje már szóba sem állnak egymással

A hét közepén kapott szárnyra a hír, hogy Britney Spears és férje, Sam Asghari elválnak egymástól, amit akkor még csak különböző források nyilatkozataira alapoztak, ám végül ők is elismerték a válás tényét. Az énekeső azt írta, talán a közösségi médián keresztül úgy tűnhet, tökéletes az élete, ez koránt sincs így. Míg volt párja azt közölte a nyilvánossággal, a legjobbakat kívánja egykori nejének.

Válásukkal kapcsolatban egyébként érkeztek már olyan hírek, hogy megcsalás is közrejátszhatott a frigy zátonyra futásában. A TMZ közlése alapján Asghari a múlt héten szembesült azzal, hogy Spears félreléphetett, ami óriási vitába torkollott. Emellett azt is pletykálták, az előadó arra számít, komoly csatákat kell majd megvívnia a tárgyalóteremben, így a sztárügyvéd Laura Wasserhez fordult segítségért.

Egyes informátorok szerint Asghari módosítani kívánja a házassági szerződésük feltételeit, még több pénzt szeretne kicsikarni az előadótól, és amennyiben ez a törekvése nem jár sikerrel, kész intim információkat megosztani róla. A viszonyuk megromlásáról árulkodhat a US Weekly értesülése is, miszerint a felek már egyáltalán nem kommunikálnak egymással.

A források arról számoltak be, a helyzet akkor lett még rosszabb, amikor Asghari elhagyta közös otthonukat, mivel azt hitte, az énekesnő megcsalja őt az egyik alkalmazottjával. Azóta nem beszéltek egymással, és a közeli ismerőseik állítólag attól tartanak, annyira elfajultak a dolgok, hogy soha többé nem állnak szóba egymással. Jelenleg minden kommunikációt kettejük között a jogi csapatuk intéz, ami azért nem problémás, mivel a vagyon mellett másról nemigen kell egyezkedniük – tekintve, hogy gyerekük nem született.

Hullámvölgybe kerültek

Britney Spears és Sam Asghari még 2016-ban találkoztak először egy klipforgatáson, majd pár hónappal később jöttek össze, és egészen mostanáig elválaszthatatlanok voltak. A TMZ által készített, májusban debütált dokumentumfilm már pedzegette, hogy veszélyben lehet a házasságuk, amit egyes források nyilatkozataira alapoztak, akik azt állították, a kapcsolatuk már átcsapott fizikai bántalmazásba. Mint mondták, Asghari ugyan meglehetősen passzív volt ebből a szempontból, így mindent eltűrt, de egyre nehezebben őrizte meg a nyugalmát a veszekedések közepette.

A filmben kitértek arra is, hogy az énekesnő egy időben kést tartott az ágya alatt – beszédes, hogy a gyámság befejeződésével Spears gondozói pont ezzel kapcsolatban adtak néhány tanácsot, kiemelve, tartsák tőle távol a késeket. A pár vitái gyakran nagy hangzavarral, sikoltozással jártak, és nem egy alkalommal kellett beavatkozniuk a biztonsági embereknek is.

Mint ismert, az énekesnő beszámíthatatlan viselkedése miatt évekig az édesapja, Jamie Spears gyámsága alatt állt, azaz ő rendelkezett többek között a pénzügyei felett. Az énekesnő állítása szerint ez egyet jelentett a rabsággal, az apja odáig ment, hogy a hálószobáját is bepoloskázta, teljesen sakkban tartva őt. Spears szerint az apja megtiltotta, hogy bárkivel is összeházasodjon, és arra kötelezte, hogy akarata ellenére fogamzásgátló tablettát szedjen. Az után viszont, hogy kikerült a gyámság alól, úgy nyilatkozott, kész a családalapításra. Tavaly teherbe is esett, ám később elvetélt, így az ezt követő nehéz hónapok szintén rányomhatták a bélyegüket a frigyre.