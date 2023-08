Visszavonult a nyilvánosságtól Stahl Judit, már híradót sem néz

Stahl Judit 2002-ig vezette a TV2 Tények című műsorát, majd 2003-tól a Stahl Konyhája műsorvezetőjeként láthatták a nézők. Az elmúlt években azonban visszavonult a nyilvánosságtól, jelenleg könyvkiadással foglalkozik.

A Fókusznak nyilatkozó műsorvezető elmondta, hogy sokkal nyugodtabban telnek a napjai, mint amikor tévézett: sokat utazik, olvas, színházba jár, és spanyolul is tanul. Úgy véli, most dolgozik annyit, mint más emberek, hiszen most egy foglalkozása van.

Az RTL műsorának adott interjúból kiderült az is, hogy arra a legbüszkébb, hogy rengeteg olyan könyvet jelentetnek meg, amelyből később filmek vagy sorozatok is készülnek. Mint mondta, a rengeteg olvasás mellett sütni is nagyon szeret, de szakácskönyvet már nem írna többet.

A nyilvánosságól való visszavonulásával kapcsolatban Stahl Judit az mondta, nem szeretett celeb lenni, és úgy gondolja, hogy nem is volt jó celeb.

Én nem tudok jópofin, kedvesen, udvariasan beszélgetni. A semmiről különösen nem tudok. Az nagyon nehéz nekem. Viszont szerettem volna még jobban látni a világot, élvezni és töltődni. Nem akarok influenszer lenni

– fogalmazott a műsorvezető, aki úgy érzi, távol áll tőle az, hogy naponta posztoljon a közösségi médiában magáról.

Stahl Judit azt is elmondta, hogy már nem néz híradót, és a híreket is csak annyira követi, mint egy átlagember. Úgy fogalmazott, hogy a közélet történésein sem bosszankodik, mert szerinte az emberek maguk felelősek a saját boldogságukért.