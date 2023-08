Félmeztelenül pózol a sziklák közt Irina Shayk

Egy családként nyaral Olaszországban Irina Shayk és Bradley Cooper a közös lányukkal. Az orosz szupermodellt nemrégiben Tom Brady amerikaifutballistával hozták hírbe, de már előtte is felvetődött, hogy Cooper és Shayk újra egymásra találhattak.

Az NFL nemrég visszavonult játékosáról és az orosz szupermodellről a múlt hónapban kezdték el híresztelni, hogy románcba bonyolódtak .

Úgy tudni, hogy Joe Nahmad milliárdos üzletember szardíniai esküvőjén ismerkedtek meg, és állítólag nemrégiben 48 órát töltöttek kettesben egy ötcsillagos londoni szállodában. A híreszteléseket azonban egyelőre egyikük sem erősítette meg.

Most azonban Olaszországban kapták lencsevégre a szupermodellt és volt párját, Bradley Coopert. A PageSix cikke szerint Shayk és az Oscar-díjra jelölt amerikai színész a közös kislányukkal mentek nyaralni a hétvégén.

A nyaraláson több olyan lesifotó is készült, amelyen úgy tűnik, hogy a színész és a szupermodell kapcsolata továbbra is bensőséges maradt. Néhány felvételen összebújva vagy szorosan egymáshoz simulva láthatók, így aki nem tudja a páros múltját, azt hihetné, hogy továbbra is együtt vannak.

Ez a feltételezés nem is lenne messze a valóságtól, hiszen az utóbbi időben többször is azt híresztelték, hogy Bradley Cooper és Irina Shayk újra egy párt alkot. Ennek a pletykának a tüzére öntött júniusban egy hordónyi olajat egy lesifotós, aki New Yorkban kapta lencsevégre őket, amint közös kislányukkal sétálgatnak, és egymást ölelgetik.

Irina Shayk a saját közösségi oldalán is osztott meg fotókat a nyaralásról, igaz, azokon nem a családon van a hangsúly. A 37 éves szupermodell ugyanis egy csokor olyan képet töltött fel az Instagram-oldalára, amelyeken félmeztelenül pózolt a sziklák között.

Irina Shayk és Bradley Cooper négy évig volt együtt, ám 2019-ben elváltak egymástól útjaik. A párnak egy közös kislánya van, a hatéves Lea De Seine. A szupermodell korábban Cristiano Ronaldo ötszörös aranylabdás, Európa-bajnok portugál labdarúgóval is egy párt alkotott.