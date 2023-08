A világklasszis DJ, aki ráfüggött a magyar konyhára

Talán senkinek sem kell külön bemutatni a világ egyik legismertebb DJ-jét, a trombitájáról és speciális zenei hangzásvilágáról ismert Timmy Trumpetet. A zenészt sok dolog köti Magyarországhoz, szinte már hazajár ide. Nem véletlenül, hiszen felesége is magyar, ezért egyre jobban ismeri már a magyar kultúrát, hazánk gasztronómiája pedig az egyik kedvence a világon – tudta meg egy interjúból az RTL.

Levesek, palacsinták, székek

A levesevés gasztrokultúrája nem minden országban annyira jelentős, mint hazánkban, ezért a híres DJ-nek is elsőre furcsa volt a szokás, de mára nagy levesező lett belőle is. Elsőre csak a gulyást szerette meg, majd lépésről lépésre merült el ebben a világban, mára pedig alig tud nemet mondani egy jó halászlének.

Mégsem a magyar levesek fogták meg leginkább a trombitás muzsikust, hanem a hortobágyi palacsinta, amelyről úgy mesélt, hogy komoly függőséget képes okozni, ha az ember nem vigyáz. A finom ételeken túl a magyar kultúra egyéb vetületei is érdeklik a zenészt. Az RTL kérésére még a Tavaszi szél vizet áraszt című dalt is eljátszotta trombitáján.

Azonban a csatorna nem csupán a DJ-t csípte el, hanem a világhírű popénekesnőt, Rita Orát is.

A világsztár elmesélte, hogy nagyon szeret visszatérni Magyarországra. Bár legutolsó koncertjét négy éve tartotta itt, 2021-ben is járt hazánkban, amikor az MTV EMA zenei díjkiosztó gáláján férjével Taika Waititivel – aki Szegedre is elkísérte az énekesnőt – vettek részt, ahol Ora maga is díjat adott át.

Emellett arról is mesélt az popsztár, hogy miben látja a tehetség megnyilvánulását. Ő maga a The Voice tehetségkutató ausztrál változatában zsűri. Szerinte azt, hogy valakiből világsztár lesz-e nem csupán az énekhang határozza meg, hanem nagyon fontos a jelenlét, a színpadi energiák és a karizma. Az ember szemébe nézve látni kell a sztársághoz szükséges, kiolthatatlan lángot.