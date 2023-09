Visszavonták a szigorításokat Tóth Gabi és a Fricska táncegyüttes fellépése előtt

A Bányász Klub Közösségi és Rendezvényház közleményt adott ki, amelyben tisztázták, hogy a vasárnapi Bányásznap programjaira mit lehet bevinni, és mit nem. Az oroszlányi rendezvényen Tóth Gabi és a Fricska táncegyüttes is fellép.

Pár napja arról írtak a lapok, hogy szokatlan biztonsági intézkedéseket rendeltek el az oroszlányi Bányásznap vasárnapi programjain. Úgy tudni, több helybéli felháborodott azon, hogy nem lehet bevinni a rendezvényre olyan tárgyakat, mint kulacs, objektívvel rendelkező fényképezőgép, kamera, hangfelvevő eszköz, ételhordó doboz, pokróc vagy zászlórúd.

Mivel korábban ilyen nem fordult elő, sokakban felmerült a gyanú, hogy ezeket a szabályokat a mostanában sok támadást kapó Tóth Gabi és a vele együtt fellépő Fricska táncegyüttes miatt vezették be.

A szervezők viszont, úgy látszik, meggondolták magukat, ugyanis szombaton közleményt adtak ki, amelyben az áll:

„Egyeztetve a biztonsági személyzettel és a főszervezőkkel (Oroszlány Város Önkormányzatával), a vasárnapi családi napra kérésünkre az alábbiakban jutottunk egyezségre: nem lesz kötelező a karszalag felvétele. A biztonsági szolgálat enélkül is tudja ellenőrizni a megengedett létszámot. Természetesen megengedett a 0,5 literes műanyag palackos üdítő, víz behozatala. Csak azok a korlátozó intézkedések lesznek érvényben, amelyek valóban a személyi és vagyonvédelmet szolgálják. A hatóságok által – 1000 fő felett – meghatározott biztonsági intézkedésről a biztonsági személyzet és a szervezők folyamatosan tájékoztatást adnak a helyszínen is. Saját biztonságunk érdekében továbbra is TILOS a szúró-, vágóeszközök és üveg behozatala a rendezvény egész területére. Ezeket a biztonsági személyzet tagjai ellenőrzést követően elveszik a bejáratnál.”