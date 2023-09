Sírva jelentkezett be Opitz Barbi egy nyugtalanító videóban

Mint megírtuk, hatalmas balhé volt Opitz Barbiéknál vasárnap este. A magyarországi X-Faktor hatodik szériájának győztese párjával, Serleg Alberttel tartózkodott otthon, amikor váratlanul megjelent az énekesnő édesanyja a lakásuknál.

Miután Opitzék ajtót nyitottak, a szomszédok szerint elszabadult a pokol. A nő Serleg Albertre volt mérges, akinek neki is ment. A fiú testét azóta is sebek borítják, és a nő ellen rendőrségi eljárás is indult.

De nemcsak a testét, hanem a lelkét is sebek boríthatják, ugyanis az énekesnő nem sokkal a történtek után bejelentette, szakított párjával. Nem ez az első alkalom, hogy az énekesnő és Serleg Albert szakítottak. Opitz Barbi legutóbb júliusban jelentette be hasonló módon a kapcsolatuk végét.

Most pedig egy meglehetősen furcsa videó került fel Opitz közösségi oldalára, amit többen segélykiáltásként azonosítottak – írja a Bors. Vasárnap hajnali fél kettő körül az énekesnő Instagram-történetében egy videót osztott meg, amiben zokogva az alábbiakat mondta:

Sziasztok, mindent el fogok mondani, hogy miken megyek keresztül, hogy miért nem tudok mostanában a zenével foglalkozni...

A videó ezt követően megszakadt, így végül semmi sem derült ki, az sem, hogy jól van-e az énekesnő. Nem sokkal később el is távolították a videót.