Nagy tervek előtt áll Oszter Sándor legendás birtoka

Oszter Sándor, akinek filmes karrierjét elsősorban a Magyar Televízió tizenkét részes Rózsa Sándor-sorozatának címszerepével kötik össze, 2021. októberében hunyt el. Most lánya, a szintén színművész Oszter Alexandra nyilatkozott arról, hogyan telnek a gyászoló család napjai.

Lánya, Oszter Alexandra színésznő a Blikknek mesélt arról, hogyan telnek a gyászoló család napjai a színművész legendás diósjenői birtokán.

Mint fogalmazott, a szakértők szerint egy gyászfolyamat nagyjából öt évig tart, és úgy érzi, a szeretteivel (édesanyjával, Failoni Donatellával, párjával, Popovics Tamással és fiával, Axelóval) az egészséges fázisában vannak az édesapja elvesztése okozta veszteség feldolgozásában.

Már tudunk úgy emlékezni édesapámra, hogy a vicces, boldog időket idézzük fel

– nyilatkozta a Blikknek.

Méltó módon őrzik emlékét

A színésznő a diósjenői birtokon lakik a fiával, míg édesanyja, Failoni Donatella zongoraművész a Balatonon töltötte a nyarat. Az egész család arra törekszik, hogy méltó módon őrizhessék Oszter Sándor emlékét.

Oszter-udvarnak neveztem el édesapám birtokát, ahol igyekszem felépíteni egy közösséget. Szeretnék állandó foglalkozásokat tartani, többek között élményfestést, rajzolást, nyáron gyerektáborokat

– fogalmazott Alexandra, hozzátéve, hogy nagy a birtok, van rajta külön ház, külön helyiség is, és szeretnének újra lovakat odahozni, hogy a kicsik és a nagyok is megtapasztalhassák a lovaglás örömét, ami édesapja számára is sok boldog pillanatot szerzett.

Kiemelte, hogy a Rózsa Sándor-sorozat rajongóinak nagy örömére kocsmát is szeretne indítani a birtokon – különleges berendezéssel.

Oszter Sándor igazi drámai hős volt a színpadon, filmes karrierjét pedig elsősorban a Magyar Televízió tizenkét részes Rózsa Sándor-sorozatának címszerepével kötik össze. Filmek sokaságában játszott, a Kitörés (1970), a Nem élhetek muzsikaszó nélkül (1978), a 80 huszár (1978), a Jób lázadása (1983), a Vadon (1988) mind-mind egy-egy Oszter megformálta figurát hoz.

Majd másfél évtizedes szünet következett, mire újra feltűnt a filmvásznon. Az Árpa Attila jegyezte Argóban (2004), az „igazi magyar suttyófilmben” a piti gengszter, a Tejesember karakterét alakította. 2017-ben kisebb szerepet vállalt Antal Nimród A Viszkis (2017) című filmjében is.

A 73 éves korában távozott Oszter Sándor sikeres, egyben felejthetetlen színészi életpályájáról ebben az írásában emlékezett meg az Index.