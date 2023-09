Szombat este elstartolt a The Voice Magyarország tehetségkutató – a formátum 10 év után tért vissza a hazai tévéképernyőkre, a TV2 után most az RTL-en látható. Az első adás sok újdonságot és meglepetést tartogatott, a nézők megismerhettek és megszerethettek egy kuvaiti-magyar rappert, szájtátva figyelhettek egy Junior Prima díjas hegedűművészt, aki Manuel egyik számát vitte színpadra, a produkciók mellett pedig szívszorító történetből is jutott bőven.

Szombat este elkezdődött a The Voice Magyarország az RTL-en eddig 11 évadot megélt, ám idén szünetelő X-Faktort váltva a csatornán. Ahogy azt már korábban megírtuk: a műsor házigazdája Istenes Bence, a tehetségek útjának egyengetését felvállaló coachok székeiben pedig Miklósa Erika, Trokán Nóri, Curtis és Manuel foglalnak helyet.

A The Voice egy licencszerződésen alapuló énekes tehetségkutató műsor, amelyet – az eredeti, a Voice of Holland 2010-es debütálása után – 2012. októberétől 2013. január végéig már láthattak Magyarországon is a tévénézők, akkor a TV2-n került adásba a műsor, ám miután nézettségben nem hozta meg a várt eredményeket, nem indította újra a csatorna. A tíz évvel ezelőtti kudarcot feltehetőleg az okozhatta, hogy párhuzamosan indult a már akkor is rendkívül sikeres, és nagy nézőszámokat produkáló X-Faktorral, amit még a Mező Misi, Malek Andrea, Somló Tamás és Caramel alkotta coachcsapat sem tudott ledönteni a trónról – a műsort egyébként akkor a Magna Cum Laude énekesének csapatában versenyző Pál Dénes nyerte meg.

Tíz év után most az RTL-en tér vissza a formátum, amelynek izgalmát elsősorban az adja, hogy a show-műsorba jelentkezők első körös meghallgatása a más tehetségkutatókban megszokottól eltérően zajlik, a zsűritagok ugyanis úgy választják ki a versenyzőiket, hogy

EGYÁLTALÁN NEM LÁTJÁK, CSAK HALLJÁK ŐKET, így csupán a fülükre és a megérzésükre hagyatkozhatnak.

A versenyzőknek is szokatlan lehet ez a helyzet, amire a műsor coachai közül Manuel rá is mutatott az első adásban. Az előadó szerint egyszerűen

sz*r lehet négy széknek énekelni.

Lehet, hogy tényleg nem a legkomfortosabb érzés, de a tét meglehetősen motiváló: ahogyan a legtöbb tehetségkutatóban, ezúttal sem csak a szakmai támogatás és az ismertség megszerzése lehet csábító, a műsor győztese ugyanis a Sziget Fesztiválon is felléphet, és emellett komoly pénzösszeggel is gazdagodik majd – a hazai talentumvadász műsorok valaha volt legnagyobb pénznyereményét,

36 MILLIÓ FORINTOT vihet haza.

Ehhez mérten már az első adásban meglehetősen komoly felhozatalt vonultatott fel tehetségekből a csatorna, az első igazán komoly meglepetést azonban a ránézésre igencsak sokszínű, Curtis, Trokán Nóra, Manuel és Miklósa Erika alkotta coachbanda nyújthatta a nézők számára. A forgószékekben helyet foglaló hírességek ugyanis az X-Faktorok zsűrijeivel ellentétben nem helyezték magukat előtérbe a válogató során, amely részben a formátum jellegzetességeit ismerve érhető, de mindenképp jót is tesz a műsornak, hogy

a kötelező műsoridő kitöltése ez esetben nem a zsűrik bohóckodásáról szólt, hanem végre sokkal inkább az énekesek és az ő történetük bemutatása került a fókuszba – amiről alapvetően szólnia is kellene egy ilyen műsornak.

A coachok közös produkciója után, amellyel az első adás elstartolt, szinte azonnal belecsaptak a lecsóba, és minden felvezetést nélkülözve fel is tűnt az első versenyző a The Voice külföldi verzióiban látottakhoz meglehetősen hasonló, mégis egyedinek mondható színpadán. Még csak néhány perce ment le a nyitószignál, ahogy felcsendült a Szállj fel magasra című Piramis-dal feldolgozása a 14 éves Dani János szájából, a négy közül három coach szinte azonnal a szék megfordítására szolgáló piros gombra csapott, majd nem sokkal a produkció vége előtt Manuel sem bírt ellenállni kíváncsiságának, és ő is beszállt az énekesért folyó harcba.

A szabályok szerint abban az esetben, amikor több coach is megfordul, a versenyző döntheti el, hogy kivel szeretne együtt dolgozni, ám a választás előtt a székben ülők még röviden reklámozhatják magukat.

Ez nem csak elsőre hangzik kínosnak, sokszor a képernyőt nézve is észlelhető, összességében mégsem érződik úgy, hogy bárki a saját fényezésére, vagy erős indíttatástól fűtve, néhány másodpercnyi szereplés miatt vágna bele a mondandójába. Az első színpadra lépőt végül Curtis, azaz Széki Attila szerezte meg a csapatába, aki kisebb hendikeppel indult, hiszen a rapper és a 14 éves fiú édesapja több alkalommal is zenélt már együtt, ráadásul egy zenei táborban ő maga is énekelt Széki Attilával közösen – így nagy meglepetést nem okozott a döntése.

Egy kuvaiti-magyar rapper is érkezett

Az első színpadra lépőt követő, sajátos stílusú, rendkívül vagány, 22 éves Kalocsa Lilla Anna Old Town Road-feldolgozása az egyik legjobb produkció volt az este folyamán. A könnyedén továbbjutó, Trokán Nóra csapatába kerülő versenyző előadása után igazi ízelítőt kaphattak abból is a nézők, miért olyan különleges ez a formátum. Már a bevonulásakor sejteni lehetett, hogy a hegedűvel a kezében érkező, 33 éves Homoki Gábor olyat fog mutatni a színpadon, amit nagyon kevés tehetségkutatóban láthattunk korábban Magyarországon. A klasszikus zenét és a könnyűzenét is egyaránt kedvelő, ezek egyvelegét színpadra vivő férfi

egy elismert hegedűművész, aki ráadásul 2016-ban Junior Prima díjat is nyert.

Már az első pillanatban látszott, hogy a zenész illeszkedne Miklósa Erika stílusához, aki nem is teketóriázott sokat, és szinte azonnal a piros gombra nyomott a néha kicsit ugyan manírosnak tűnő, azonban hangilag és zeneileg is tűpontos előadást meghallva. Pedig a stílusától egyébként meglehetősen távol álló feldolgozást választott Homoki, aki a coachok között ülő Manuel Azahriah-val közös, Toxic című számával bazseválta be magát a következő körbe, és végül tényleg az operaénekes csapatában kötött ki.

Ugyan produkciójától kicsit mindenki felébredt a vacsora utáni kajakómából, mégsem ő szolgáltatta az első rész legnagyobb durranását, ugyanis a kuvaiti-magyar származású, 27 éves rapper, Jaber Gábor már a kisfilmjében nagyobb szórakoztatást nyújtott, mint amire egyes tehetségkutatók a több órás műsoridő alatt képesek.

Az első pillantásra leginkább DJ Khaledre hasonlító, azonban sokkal sajátosabb stílussal rendelkező férfi korábban már több világhírű rapperrel és producerrel, például Snoop Doggal is együtt dolgozott

– így annak ellenére, hogy a magyar nyelvet igencsak törte, számítani lehetett arra, hogy fel fogja robbantani a The Voice színpadát. Ez meg is történt, és az sem volt zavaró, hogy a hol angolul, hol magyarul rappelő Jaber szavaiból sokszor szinte semmit sem lehetett kivenni – végig érezhető volt, hogy nem ma kezdte a szövegelést, a színpadot pedig tényleg úgy uralta, mint egy igazi profi. Emiatt az sem volt igazán meglepő, hogy hamar óriási taps és négy megfordult szék fogadta, Manuel és Curtis pedig teljesen megőrülve a színpad előtt táncolta végig a produkciót.

Mindezt tovább fokozta, miután bejelentette, hogy egyébként a verzéket felcserélte, ráadásul a coachválasztásnál szellemesen válaszolt a feltett kérdésekre, majd a döntésnél még dobpergést is kért magának, mire hosszas huzavona után Curtis csapatában kötött ki, ahol a referenciáit elnézve a kérdés jó eséllyel akár az is lehetne, hogy ki fog kit tanítani...

Természetesen Manuel sem maradt versenyző nélkül az első adás végére, az ő csapatába – ahogyan azt már a színpadra lépésükkor is sejteni lehetett – két fiatal lány került. Egy régi ismerős, a coachok szinte mindegyikét korábban sminkelő, énekesi pályáról álmodó Deák Rebeka Brigitta, és a 2021-es X-Faktorban is szerencsét próbáló, 17 éves Kovács Harmat alkotja egyelőre a tehetségkutató győztes alakulatát. Utóbbi nem mellesleg a Marics Petivel egy párt alkotó – vagy mégsem –, Kovács Gyopár színésznő húga.

A szívszorító történetek sem maradhattak el

Ahogyan a tehetségkutatók – legyen szó hazai vagy külföldi műsorról –, úgy a The Voice első adásából sem maradhattak ki a drámai történetek, amelyeknek köszönhetően a show első coachsírása is már az első adásban megtörtént. Az este hatodikként bemutatott énekese egy családi tragédiát is megosztott a coachokkal. A 35 éves Beck András jelenleg online marketinggel foglalkozik, évekig pedig luxushajókon énekelt, így sok időt töltött az otthonától távol. A The Voice-t mindig is szerette, testvérével mindig nagyon várták, hogy újra megjelenjen hazánkban a formátum – azt tervezték, hogy együtt indulnak el a tehetségkutatón. Mindez azonban nem valósulhatott meg, két évvel ezelőtt ugyanis az énekes öccse 27 évesen meghalt, így Beck András most

az utolsó ígéretét teljesítve, egyedül jött el megméretni magát.

A tragédia kétségkívül szívszorító, az ilyen emberi történetek pedig láthatóan kihagyhatatlanok az összes tehetségkutatóból, ám a formátum szabályait ismerve a fiatalember kizárólag a hangjával, nem pedig a szomorú történetével harcolta ki a továbbjutást. A versenyző annak ellenére, hogy Trokán Nóra a történetét hallva elsírta magát, végül nem őt, hanem a szintén piros gombot nyomó Miklósa Erikát választotta.

Nem ez volt azonban az este egyetlen megindító jelenetsora, az utolsóként színpadra lépő versenyző műsorszáma – a kuvaiti-magyar rapper produkciója mellett – talán az első adás legmeghatározóbb momentuma volt. Szabó Bencét egy igazi operakedvelő, 18 éves fiúnak mutatták be a színpadra lépése előtt levetített kisfilmjében, így a legtöbb néző ekkor még arra gondolhatott, hogy a műfaj egyik híres darabját fogja előadni a The Voice színpadán. Ez azonban nem így történt, a fiú Korda György Reptér című számával érkezett, amit egy teljesen új, érzelmes köntösbe csomagolt. A különleges hanggal megáldott versenyzőnek nem volt nehéz honnan merítenie érzelmeket, ugyanis mint kiderült, születésekor komplikációk léptek fel, oxigénhiányos állapotba került, ami miatt az egyik keze szinte teljesen lebénult, és azóta is maradandó károsodása van, ebből kifolyólag pedig több nehézsége is adódott az élete során.

Mindezek ellenére mindent el lehet mondani róla, csak azt nem, hogy szomorkodna, a végig jókedvű fiú a személyiségével és a produkciójának minőségével teljesen elvarázsolta a coachokat, akik mindegyike megfordult az énekes hangját hallva. Szabó Bence Miklósa Erikát választotta, az ő csapatát fogja erősíteni az elkövetkezendő hetekben.

A profik és az énektanárhoz járók ezúttal sem jártak sikerrel

Amikor énekesként vagy énektanárhoz járó személyként mutatja be magát valaki egy hazai tehetségkutatóban, annak jó eséllyel sírás vagy nevetés, de főként égés a vége, nagy részük ugyanis már az első válogatón el szokott vérezni. Persze csak metaforikusan, a The Voice azonban csak tovább erősítette a trendet, az első adásban ugyanis több aktív, színpadon szereplő, és énektanárhoz járó fellépő is kipróbálta magát, azonban ahogyan azt már a kisfilmjeik narratívájának felépítése során előre lehetett sejteni, a produkciójuk alatt nem fordultak meg a székek. Így sem Márkus Liza, sem pedig Gálos Luca nem talált csapatra – az első adásban a 10 versenyzőből mindössze ők ketten nem jutottak tovább a következő körbe.

Ezen a ponton fontos kiemelni azt is, hogy

az X-Faktorral ellentétben itt kifejezett rossz, hallgathatatlan énekest nem láthattunk, mindössze a versenyzők közötti minőségbeli különbség volt érzékelhető.

A The Voice első válogatóját megnézve egy dolog előre vizionálható: az X-Faktor elmúlt éveiben felvonultatott énekeseknél erősebb mezőny várható a műsorban, amelyben a klasszikus zenészektől kezdve a színházak deszkáira vágyókig bárki megtalálhatja a számítását, és talán ennél is fontosabb, hogy azok is lehetőséghez jutnak, akik már évek óta a szakmában vannak, most pedig újra vagy ténylegesen befutnának.

Mint kiderült, ehhez a külföldön már bevált fordulókon vezet át az út: a válogatókat követően a párbaj, majd a kiütés köre következik, ahonnan tényleg csak a 12 legjobb juthat majd tovább az élő show-ba. A műsor jövő hét szombaton, 20 órakor folytatódik, az első kör után így állnak a válogatók végére egyébként 14 főt számláló csapatok:

Curtis: Dani János, Jaber Gábor

Dani János, Jaber Gábor Trokán Nóra: Kalocsa Lilla Anna

Kalocsa Lilla Anna Manuel: Deák Rebeka Brigitta, Kovács Harmat

Deák Rebeka Brigitta, Kovács Harmat Miklósa Erika: Homoki Gábor, Beck András, Szabó Bence

