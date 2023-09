Vasárnap este elindult a Sztárban Sztár leszek! negyedik évada. Most is az előválogatókat láthatják először a nézők, amelyek közül az elsőben a kiemelkedő hangok mellé ezúttal is dukált némi trashtartalom. Beszólogatásokból és megható pillanatokból sem volt hiány persze, és a mesterekről is kiderült egy-két újdonság: például, hogy Köllő Babett idegenekkel chatel a neten, akik közül páran meg is jelentek a stúdióban, vagy hogy Pápai Jocit gyengédnek, szenvedélyesnek és nemesnek tartják a nők, Majkáról pedig megtudhattuk, hogy éjszakánként traktor. A legnagyobb meglepetést az okozta, amikor Széchenyi István ükunokája is a színpadra vonult. Lássuk a részleteket!

Vasárnap este elindult a TV2-n a Sztárban Sztár leszek! negyedik évada, amelynek műsorvezetője ezúttal is Till Attila, a versenyzők teljesítményét értékelő, egyben a felkészülésüket segítő mesterek csapatát pedig továbbra is Köllő Babett, Tóth Gabi, Majoros Péter Majka és Pápai Joci alkotja. A formátum nagytestvérével ellentétben ebben a műsorban ugye civilek versenyeznek egymással, hogy elnyerjék a Magyarország legsokoldalúbb előadója címet, na meg persze az ezzel járó 20 millió forint készpénzt, és egy 10 millió forintot érő autót is. Mint ismert, a tehetségkutató különlegessége, hogy nem csupán a hangi adottságokra fókuszál, a színpadra lépőknek a lehető legjobban vissza kell adniuk az általuk utánzott sztárelőadókat – külsőleg és gesztusaiban is.

A TV2 közleménye szerint idén is több ezren próbáltak szerencsét a Sztárban Sztár leszek! színpadán, hogy a mestereket lenyűgözve bejussanak az élő show-ba. Állítólag Kanadából, Szicíliából és Londonból is érkeztek lelkes utánzóművészek a stúdióba, de ismert hazai előadók hozzátartozói, sőt egy híres magyar arisztokrata család sarja is jelentkezett a műsorba, és persze a szórakoztató vonalat képviselőkből sem volt hiány. A negyedik évadban az előzetes tájékoztatás szerint

a középdöntő megújult szabályrendszer mellett zajlik majd, ám ennek részleteit egyelőre nem ismertette a csatorna.

Maga a műsor, mintha ugyanott folytatódott volna, ahol tavaly befejeződött – Till Attila beköszönése után megérkeztek a mesterek, akik rögtön egymás külsején, elsősorban a frizurájukon kezdtek viccelődni a házigazdával. Tilla gyorsan összefoglalta azt is, hogy az előző három évadban kétszer Pápai Joci versenyzői nyertek, egy alkalommal pedig Majka tanítványa vitte el a fődíjat. Némi szájkarate után gyorsan átfutottak az előválogató szabályain, amelyek egyébként változatlanok maradtak.

A felvételről sugárzott előválogatókban ugye nem láthatjuk az összes jelentkezőt, csak azokat, akiket a szerkesztők a műsor szempontjából érdekesnek – viccesnek, tehetségesnek, egyedinek - vélnek. Így a most megmutatott produkciók arról is adnak egy képet, hogy a műsorkészítők – ha már az év legnagyobb házibulijának titulálják a produkciót – mit tartanak szórakoztatónak 2023-ban.

Esetlen humorral indult a műsor

Rögtön egy viccesnek szánt, bár sokkal inkább erőltetett produkcióval indították az évadot. Radics Attila „Lukász” érkezett a stúdióba, aki nemcsak énekesként, hanem műsorvezető-showmanként is meg akarta csillogtatni a képességeit, azt állítván, hogy Tilla leváltására készül. Majoros, akinek egyébként igen gyakran „kockázták ki” a száját az adásban elhangzott káromkodásai miatt, rögtön ki is jelentette:

Sokkal jobb vagy, mint az a nyurga barom!

– de minden bizonnyal csak piszkálni akarta a kollégáját. A versenyző Scatman John Scatman című számával készült, amelybe először zenei alap nélkül vágott bele, majd a zsűri javaslatára újra nekiugrott, ám akkor is elkélt némi segítség a mesterektől, hogy sikerüljön eltalálnia, hol szálljon be az énekkel a zenébe. Bár valószínűleg Lukász csak poénkategóriában került be az előválogatóba, Pápai Joci végül bevette a csapatába, ami már

rögtön az elején kissé komolytalanná tette a műsort.

Ezt követően a végül hazaküldött versenyzők produkcióiból láthattak egy egyveleget a nézők, akik közül többen érdekes jelmezekben érkeztek, énekelni viszont nem igazán tudtak. Volt aki Guns N' Roses, más egy Europe-dallal készült, de egy furcsán előadott Michael Jackson-szám is bekerült a csokorba. Az előválogatón elbukott jelentkezők előadásai alatt a zsűri folyamatosan megjegyzéseket tett a látottakra, vagy épp látványosan unatkozott – és az olyan éles kritikák sem maradtak el, mint hogy

ez borzasztóan rossz volt;

inkább táncolj;

vagy, hogy ez mi a f*szom volt?

Majkáról kiderült, hogy éjszakánként traktor

Az alapvetően szórakoztatásra épülő tehetségkutatókban a műsor arcainak is fontos szerepe van: nem mindegy, hogy a mesterek székében ülők között megvan-e a kémia, és ha igen, azt bizony muszáj megmutatni. Ha kiszámolnánk, vajon mennyi idő jut a versenyzőkre és mennyi az ítészek között zajló párbeszédekre, a kettő valószínűleg egálban lenne a végén – bár az is lehet, hogy az utóbbi javára billenne a a mérleg nyelv. A mesterek szájkaratéja egyébként gyakran okoz derűs pillanatokat, hiszen egy ilyen műsorban a szórakoztatás a lényeg, a négyes fogat pedig sokszor rá is tesz egy lapáttal arra, hogy a stúdióban ülők és a nézők is jókat nevessenek. Ez most sem történt másképp: az ítészek első nagy pillanatában azt próbálta a társaival megvitatni Majka, hogy vajon miért tetszik a nőknek Pápai Joci. Tóth Gabi szerint azért, mert van benne valami nemesség, amin persze Majoros azonnal felcsattant. Pápai igyekezett elmagyarázni, miért tartják őt nemes embernek –

csak azt nézd meg, amikor te eszel meg én. Megfogod a villát meg a kést, egy otromba, érzéketlen fatuskó vagy, belevágsz a húsba ott, ahol nem illik... én leülök melléd, és ahogy elkezdek enni, nemes vagyok b*zmeg!

– zúdította a rapperre, aki közben a könnyeit törölgetve nevetett. Még az ítészek asztalára is felfeküdt, azt imitálva, mi történik akkor, amikor Majorossal – jó barátok lévén – együtt alszanak. Ekkor derült ki, hogy Majka úgy alszik, mint egy traktor, ahogy Pápai fogalmazott, a haverja

pöfög, durrog, szutykol.

Mi más is következhetett volna ezek után, mint egy olyan versenyző, aki a férjével együtt kamionos. Mária egy mindenki által ismert dallal, Szűcs Judith Táncolj még! című számával készült, amit meglehetősen sajátos – vagy inkább hajmeresztő – stílusban vitt színpadra. Érthető módon nem is jutott tovább.

Csak megérkeztek a hangok...

Azt azért sejteni lehet, hogy akit jobban bemutatnak a színpadra lépése előtt, az nagy valószínűséggel tovább is jut a műsorban. Nagy Alexandra Roxána volt az első ilyen versenyző, ő Ariana Grande Focus című számát adta elő, és nemcsak a hangjával, hanem a mozgásával is sikerült lenyűgöznie a mestereket. A fiatal lányra mind a négyen igennel szavaztak, végül Pápai Joci és Majka visszakozása után Tóth Gabi csapatába került.

Ezután újabb egyveleg következett, ám most azoknak a jelentkezőknek a produkciójából, akik továbbjutottak a műsorban. A szerkesztők jó pár versenyző előadásából válogattak részleteket a blokkba, ám csak néhány pillanatot láthattunk ezekből. Az viszont így is lejött, hogy a mesterek milyen jókat buliztak és mennyire el voltak ragadtatva tőlük.

Tasi Dávid személyi edző volt a következő, akit alaposabban bemutattak a nézőknek. A jó kiállású, sportos férfi Kállay-Saunders András Running című számával érkezett, amit a stúdióban állótapssal jutalmaztak. A mesterek láthatóan el voltak ájulva a fiatalember külsejétől, amelyhez egy elképesztően jó hangszín párosult – Majoros szerint Tasi olyan, mint akit „odarajzoltak a színpadra”, mindemellett pedig egy rendkívül kedves személyiséggel megáldott „csávó”. Négy igen szavazat után a versenyző Pápai Jocit választotta, aminek láthatóan a többiek nem igazán örültek.

Köllő Babett chatpartnerei is bevették a stúdiót

Érdekes dologra derült fény az előválogató alatt, ugyanis több olyan versenyző is érkezett, akik azt állították, ismerik Köllő Babettet személyesen, vagy virtuálisan – ő ugyanis nem rest válaszolni a Messenger-üzenetekre, akkor sem, ha idegenek keresik fel ezen a csatornán keresztül. Sokan az anyáskodását kedvelik, és nagyon hálásak neki, hogy ismeretlenül is ellátja őket tanácsokkal – Köllő chatpartnerei közül azonban szinte senki sem jutott tovább a műsorban, egyetlen kivétellel.

Bíró Enzo az adás egyik legizgalmasabb figurája volt, az érezhetően kellő exhibicionizmussal megáldott fiatalember személyesen is ismerte Köllő Babettet színházi kurzusok által. Le sem tagadhatta volna, hogy köze van a színészkedéshez, hiszen rögtön egy női előadótól, Britney Spearstől választva dalt, parókában és női ruhában adta elő a produkcióját, ami különösebb eszközök híján is bővelkedett show-elemekben. Ugyan a fiatalember hangja nem volt meggyőző, a produkciója mindenkit lenyűgözött – nem meglepő módon Köllő Babett csapatának tagja lett végül.

A megható pillanatok sem maradtak el

A show-műsorok állandó eleme, hogy legyen olyan emberi történet, amelyhez a nézők érzelmileg is kapcsolódni tudnak. Ezúttal Jamrich Mihály volt, akinek az életútja minden bizonnyal könnyeket csalt a nézők szemébe. A férfi bemutatkozójából kiderült, hogy már kicsi korában elveszítette az édesanyját, így a nagyszülei nevelték fel, akik közül már csak a nagymamája él. Ő kísérte el egyébként a műsorba is, Tillával együtt izgult az unokájáért a backstage-ben, miközben Jamrich Mihály

akkorát énekelt, hogy abba mindenki beleborzongott.

A fiatalember a Westlife You Raise me up című dalát adta elő, amit a nagymamájának dedikált, akit szeretne boldoggá tenni. Látszott, hogy hihetetlenül izgul, hogy jól sikerüljön az előadása, amit annyira átélt, hogy a dal végére ő maga is elsírta magát. A mesterek, akik szintén könnyeztek, mind igennel szavaztak a produkcióra, Jamrich Mihály pedig végül Tóth Gabit választotta közülük.

Széchényi István ükunokája tarolt a stúdióban

Az érzelmesebb pillanatokat bulihangulat váltotta. Főfai Dani érkezett, aki a sZempöl nevű formáció Bélavagyok című számát hozta. A dal szövege azonnal beindította a mestereket, akik közül Majka és Pápai Joci végül a színpadon kötött ki, óriásit bulizva a versenyzővel. Majoros szerint az előadóművészet elsősorban arról szól, hogy mekkora hangulatot tud robbantani valaki, így a versenyzőt el is vitte.

A legnagyobb meglepetés persze a műsor végére maradt: Széchenyi Lili sétált be a stúdióba, akiről kiderült, hogy bizony

Széchenyi István egyenesági leszármazottja,

egészen pontosan az ükunokája. Hangsúlyozta persze, hogy ez nem jelenti azt, hogy kastélyban lakik a családjával – teljesen egyszerű életet élnek Gyermelyen, egy parasztházban, róla pedig azt kell tudni, hogy hat évig zongorázott és két éve jár énektanárhoz. Széchenyi Lili azonban nem csak a származása miatt érdekes, a hangja is egészen elképesztő – a fiatal lány LP Lost On You című számával készült, amit szinte teljesen ugyanúgy adott elő, mint ahogy az eredeti szól. Nem meglepő, hogy mind a négy mester szerette volna őt megkaparintani, ám a versenyző végül Pápai Joci mellett döntött.

Jövő héten érkezik a Sztárban sztár leszek! második előválogatója, remélhetőleg abban is lesz néhány olyan produkció, mint Széchenyi Lilié, Jamrich Mihályé vagy Tasi Dávidé volt ebben az adásban. Hogy abban vajon mennyire lehet bizakodni, hogy a női mesterek picit lejjebb tekerik a hangerőt, egyelőre talány, pedig kevesebb üvöltéssel talán érthetőbbek lennének az egymásnak passzolgatott poénok is. Az mindenesetre pozitív, ahogy az arcukra van írva, amikor elégedettek a látottakkal, mert a szóbeli értékelésük egyelőre annyiban merül ki, hogy valami nagyon jó vagy borzalmas. Az összhang viszont abszolút megvan közöttük.

(Borítókép: TV2 )