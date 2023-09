Julio Iglesias simán megúszta az erőszakos csókot, ami a Rubiales-ügy előképe volt

Hetek óta tematizálja nemcsak a spanyol, hanem a világsajtót is a Rubiales-ügy; a Spanyol Labdarúgó Szövetség elnöke augusztus 19-én, a világbajnoki díjátadón erőszakkal szájon csókolta Jenni Hermosót, a világbajnok spanyol válogatott üdvöskéjét, amiből akkora botrány lett, hogy a FIFA felfüggesztette a spanyol elnököt. Most a spanyol média előásott egy 18 évvel ezelőtti videót, amin Julio Iglesias, a legendás énekes ugyanazt teszi, mint Rubiales, csak éppen egyenes adásban egy argentin műsorvezetőnővel.

Az eset annak idején 2005-ben még jópofának tűnt, de hát akkor más idők jártak, hol volt még a Me too mozgalom, látszólag senki nem kapta fel a fejét, belefért (?), hogy csókot loptak egy nőtől, akár még a televízió egyenes adásában is.

Történt, hogy 2005-ben egy spanyol televíziós show-ban Julio Iglesias volt a vendég, Susana Giménez argentin televíziós személyiség pedig a házigazda. Amikor a már akkor sem fiatal – 62 éves – énekes belépett, és üdvözölték egymást egy puszival, még messze nem fejeződött be a bizalmaskodás. Iglesias, a közönségnek háttal állva, a két tenyere közé fogta a hölgy arcát, és erőnek erejével a szájára nyomott egy csókot, amely ellen Susana hiába tiltakozott, majd fel is kiáltott méltatlankodva: „Tudtam, hogy ez lesz!”

A java azonban csak ezután következett. Susana és Iglesias leült a kerevetre, hogy beszélgessenek, és akkor a veterán énekes megragadta a műsorvezető hölgy kezét, és magához húzta, majd megpróbálta ismét szájon csókolni a nőt. Az persze tiltakozott, megkísérelte kiszabadítani magát Iglesias öleléséből, miközben ezt mondta: „Ne, Julio, ne csináld ezt, hiszen nős ember vagy!”

De a dalnokot nem lehetett eltéríteni szándékától, és megint megcsókolta az argentin műsorvezetőt, aki megpróbálta tréfával elütni a dolog élét: „Direkt nem is raktam csillámport az arcomra, mert tudtam, hogy ez lesz, és nem akartam, hogy csillámporos legyen az arcod!”

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy mindez egyenes adásban történt, miközben a közönség tapsolt és éljenzett (!), mintha ez jó tréfa lenne, no meg a világ legtermészetesebb dolga, hogy egy nőt akarata ellenére szájon csókolnak.

Hihetetlen, hogy 18 év alatt mennyit változott a világ, meg a férfi-nő kapcsolat megítélése. Ha Iglesias ma csinálná azt, amit 2005-ben, egyenes adásban, valószínűleg egy hatalmas pofont kapna a hölgytől, és a biztonsági emberek kivezetnék a stúdióból. Aztán meg következne a per és a sok millió dolláros/eurós kártérítés.

Még arra se vegyünk mérget, hogy nem kerül bíróság elé ez a tizennyolc évvel ezelőtti, ízléstelen bizalmaskodás…