Újabb, régen egyszer már nagyot hódító divattrend kopogtat az ajtónkon, a nők körében az 1990-es és 2000-es években rendkívül népszerű trapézfarmerek és a hol csípő alá, hol pedig jócskán has fölé érő felsők ugyanis visszatérhetnek a hétköznapi divatba – a Z generációnak köszönhetően. De mégis mit szeretnek a fiatalok ezekben a darabokban?

Ahogyan a divat trendjei is időnként újra visszatérnek, úgy a különböző farmertrendek is állandóan váltogatják egymást. Volt, amikor a rendkívül széles, bő szárú nadrágok hódítottak, de a trapéz-, répaszabású és bokavillantó darabok is uralták a divatot egy időben.

A múlt trendjeit elnézve mai fejjel persze sokszor elképzelni sem tudnánk, hogy magunkra öltsük egy-egy kor ikonikus, és akkor igazán stílusosnak megítélt darabjait, azonban a legfiatalabb generáció esetén általában bízni lehet abban, hogy az átlagossá válás elleni küzdelmük során igazi különcként kitűnve, régi trendeknek hódolnak.

Ezek a trendek gyakran körforgásba kerülnek az évek múlásával, az utóbbi években pedig világossá vált, hogy a kilencvenes és kétezres évek hóbortjai újra sikeresen visszatérnek a divat világába. Különösen figyelemre méltó, hogy a Z generáció (azok, akik a 1990-es évek közepén és a 2000-es évek közepén születtek) mennyire magáénak érzi ezeknek az évtizedeknek a ruhadarabjait, így a széles szárú, trapéz farmereket és az azokhoz sokszor kicsit sem passzoló, feltűnő felsőket is. Ki ne emlékezne Victoria Beckham vagy éppen Paris Hilton hajmeresztő viseleteire?

Nosztalgia, egyedi stílus és fenntarthatóság

De mi lehet az oka annak, hogy a legfiatalabbak a sokak által a divat egyik legsötétebb időszakának tartott korszak trendjeinek hódolnak?

Az egyik legfontosabb ok, amiért a Z generációt vonzza a kilencvenes és kétezres évek világa és divatja, az a nosztalgia.

Annak ellenére, hogy a Z generáció tagjainak többsége még túl fiatal volt ahhoz, hogy teljes mértékben átélje és kiélvezze ezeket az évtizedeket, mégis olyan popkulturális referenciákkal rendelkeznek, és olyan hírességeket látva nőttek fel, amelyek és akik azokra az évekre emlékeztetnek. Az 1990-es, és a korai 2000-es évek televíziós sorozatai, zenéi és filmjei továbbra is jelentős hatással vannak a társadalom nagy részére, és hasítanak a Z generáció tagjainak körében is. Ezek követése lehetővé teszi, hogy kapcsolódjanak egy nosztalgikus érzéshez, amely egy olyan időszakot idéz, amelyet nem is éltek át közvetlenül.

Emellett a korábbi trendek darabjait viselők hóbortját sokszor annak is tulajdonítják, hogy szeretnének minél egyedibbek lenni, emiatt kerülik az aktuális stílusirányzatokat, és a múlt sokszor kínosnak tartott darabjait hordják, amelyek így akár hamar újra divatossá is válhatnak.

A kilencvenes és kétezres éveket egyedi és gyakran merész választások jellemezték.

A bő farmerek, a crop topok, a túlméretezett, mintás pólók, mind-mind nagy divatnak számítottak, a Z generáció pedig értékeli ezeknek a stílusoknak az egyediségét és az önkifejezési lehetőségüket.

Fontos megemlíteni, hogy a globális felmelegedés hatásait és a zöld törekvések eredményeit a Z generációnál idősebbek közül senki sem érezhette annyira a saját bőrén, hiszen a legtöbbjük már abba a korba született bele, amikor valós fenyegetéssel kellett szembenézniük a klímaváltozás miatt. Részben emiatt is él ma a legtöbbjük jóval tudatosabban, mint az elődeik, ami egyben a fogyasztói társadalom elleni küzdelmükről is szól. Így az sem meglepő, hogy időről időre előkerülnek régebbi darabok a szekrényből, sőt sokszor a szülők ruhatárából is, a vásárlást pedig gyakran oldják meg turkálókból a fast fashion üzletek helyett.

Ez ugyanis lehetővé teszi számukra, hogy egyedi, magas minőségű darabokat vásároljanak jó áron, miközben csökkentik az ökológiai lábnyomukat.

A hírességek diktálják a divatot, de a közösségi médiának is nagy a szerepe

A közösségi média és az influenszerek korában a hírességeknek és divatikonoknak jelentős hatása van a trendekre – így jelen esetben is jórészt nekik köszönhető, hogy feltámadt a különös divat. Sok Z generációs celeb és híresség – például Kendall Jenner, Hailey Bieber vagy Bella Hadid – előszeretettel bújik bele szintén a kilencvenes és kétezres évek ruhadarabjaiba, így milliós követőbázisuk körében is hamar elterjedtek ezek a hóbortok – írja a New York Post.

A Z generáció azonban nem csak lemásolja egy adott kor megjelenéseit, hanem újra is értelmezi és személyre szabja azokat. A vintage darabokat modern elemekkel keverve új megközelítéseket teremtenek, ez pedig lehetőséget ad az egyediségre és a kreativitásra, amely rezonál az önkifejezésre törekvő generáció vágyaival.

Összességében

a kilencvenes és kétezres évek farmer- és felsőruházat-trendjének visszatérő népszerűségét a Z generáció körében a nosztalgia, az egyediség, a fenntarthatóság, a variálhatóság, a celebek és a közösségi média hatása és a személyre szabhatóság magyarázza.

Ez bizonyítja azt is, hogy azok a bizonyos évtizedek milyen tartós hatást gyakorolnak a divatra, és emlékeztet bennünket arra, hogy a stílus ciklikus, ám az új generációk minden alkalommal hozzáadják a régi trendekhez a saját, egyedi kor- és személyiséglenyomatukat.