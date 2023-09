Galambos Lajos egyre rosszabb bőrben van, mégsem engedik ki

Jogerősen is elutasították az otthonápolási kérelmét, így továbbra is a börtönben kell maradnia a zenésznek. Az ügyvédje szerint a döntés csak rontott az egészségi állapotán, de már a jövőjét tervezi a mulatós muzsikus.

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy Galambos Lajos ügyvédje, Csontos Zsolt elmondása szerint ügyfele állapota bár nem annyira súlyos, mint azt több helyről hallani, a mulatós zenész állapota nem javul, alapbetegségének pedig nem tesz jót jelenlegi élethelyzete. Azonban megnyugtatott mindenkit, aki a zenész állapota miatt aggódik: nincs életveszélyben Galambos Lajos, aki épp 3 év 6 hónapos börtönbüntetését tölti.

A mulatóssztár a betegségeire hivatkozva próbálta megúszni, hogy be kelljen vonulnia, de ez nem sikerült. Most pedig másodfokon is elutasították az otthonápolási kérelmét a Blikk információi szerint.

Meg tudom erősíteni a híreket, sajnos, valóban így történt. A döntés lényege az volt, hogy mivel a büntetés-végrehajtás orvosa nem tartotta megalapozottnak azt a felvetést, hogy ügyfelem részben vagy egészben önellátásra képtelen lenne a börtönben a mindennapi életvitele során, a bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy elfogadja a bv orvosának ajánlását

– mondta a lapnak Galambos ügyvédje.

Mint kiderült, még csak szakértői bizonyítást sem rendeltek el. Az ügyvéd állítása szerint először letaglózta a hír védencét, de végül sikerült összeszednie magát, és a szabadulása utáni életét tervezte, bár megjegyezte, hogy a döntés óta sokat romlott az egészségi állapota.

Csontos Zsolt hozzátette: számára kissé érthetetlen, hogy miért nem rendeltek el szakértői vizsgálatot.

Továbbra is igaz, hogy szinte csakis folyékony halmazállapotú táplálékot tud bevinni a szervezetébe: leves, pörkölt szaftja, tea és hasonlók. Egyre csak fogy és fogy, ráadásul már olyan gyomorfájdalmak gyötrik, hogy rendszeres látogatója a börtönorvosnak. Elismerem: a bv a saját keretei közt minden tőle telhetőt megtesz, hogy ügyfelem a szükséges egészségügyi ellátást megkapja, ugyanakkor Lajcsinak van olyan krónikus betegsége is, amelynek a műtéti kezelése a büntetés-végrehajtás keretei között nem oldható meg

– jelentette ki az ügyvéd.

Mint ismert, Galambos Lajost 2022 decemberében ítélték másodfokon 3 év hat hónap börtönbüntetésre áram-, gáz- és vízlopási ügye miatt. A mulatós zenész a közel hét évig tartó perben végig ártatlannak vallotta magát, ennek ellenére tudomásul vette az ítéletet, bár az utolsó pillanatig remélte, hogy nem kell majd bevonulnia egyik büntetés-végrehajtási intézménybe sem.

A börtönbüntetés letöltését idén áprilisban kezdte meg, mentő vitte a baracskai börtönbe. Azt nem tudni, hogy milyen betegségtől szenved, de az első naptól kezdve egészségügyi felügyelet alatt tartják. Ez az alapja Galambos Lajos a bírósághoz beadott kérelmének, amiben otthon ápolásért folyamodott.