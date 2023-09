Krausz Gábor megfricskázta Tóth Gabit, táncpartnere mellől üzent: Nagyon remélem, kihajtja majd belőlem a szuflát

Krausz Gábor séf újra megfricskázta Tóth Gabit, a Dancing with the Stars sajtóeseményén táncpartnere mellől ugyanis azt üzente: „Nagyon remélem, kihajtja majd belőlem a szuflát” – utalva az énekesnő egy korábbi nyilatkozatára.

Augusztus elején robbant a bulvárbomba, amikor Krausz Gábor közösségi oldalán váratlan bejelentést tett válásáról. Nem sokkal később kiderült, hogy az énekesnő egy másik férfi oldalán lelt újra boldogságra. Új kapcsolatukra akkor jöttek rá a rajongók, amikor Tóth Gabi egy ártatlannak tűnő kommentet hagyott a Fricska táncegyüttes Instagramján. Időközben Krausz Gábor magához költöztette közös lányukat, Hannarózát, majd Tóth Gabi nevet változtatott.

Krausz Gábornál nem ritka, hogy oda-oda bökjön Tóth Gabinak. Válásuk bejelentésekor is elejtette a „fricska” szót. Most ő maga is igazi, hamisítatlan fricskára készül, ugyanis szerepel a TV2 Dancing with the Stars című műsorának következő évadában Mikes Anna oldalán. Az egész pikantériáját az adja, hogy a séf korábbi kedvese, Tóth Gabriella énekesnő több szálon is kötődik a táncművészet művelőihez.

A műsor szeptember 5-i sajtótájékoztatóján Krausz Gábort arról kérdezték, hogyan viselkedik egy szórakozóhelyen. A válasz igencsak fájóra sikeredett Tóth Gabi szemszögéből:

Ha itt maradsz még egy kicsit, látni fogod, mit szoktam csinálni egy szórakozóhelyen. Nem táncolni! De ezért van Anna, úgyhogy nagyon remélem, kihajtja majd belőlem a szuflát

– felelte a séf, aki Tóth Gabi egy korábbi mondatát ismételte meg.

Korábban, szintén egy Blikknek adott villáminterjúban beszélt arról az énekesnő, hogy hogyan ismerte meg a Fricska táncegyüttest.

Két hónapja a fricskás fiúkat felkértem, nagyon nagy vágyam volt velük egy közös produkció. Nagyon tisztelem az ő munkásságukat, világszinten is megmutatták magukat, és nagyon szép eredményt értek el. Olyan energia volt bennük, meg hát azért kihajtották belőlem a szuflát rendesen, tehát nem volt megállás

– magyarázta Tóth Gabi.