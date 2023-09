Osváth Zsolt műsorvezető tudta nélkül több magyar modell is felhasználta az éttermét egy modellfotózáshoz. Mindez a Lupa strand partján történt. Osváth Zsolt jogi lépéseket helyezett kilátásba, mert a modellek nem álltak vele szóba.

A műsorvezető szerint az egyik modell felháborítónak tartotta, hogy a strand drága belépője és a napi fogyasztás mellett nem készíthet a barátnője róla egy képet az étterem rózsaszín fala mellett, miközben sehol nem volt kitéve, hogy tilos lenne a fotózás.

Egy csapat lány és egy profi fotós kihasználta, hogy zárva vagyunk a Lupán, és bementek a zárva tartó partszakaszra, majd egy modellfotózást szerveztek ott. Elmozdították a bútorainkat, használták a dekorációnkat, majd megosztották ezt saját szellemi tulajdonként

– kezdte Zsolt az internetes nyilatkozatában, amit a Bors vett észre.

Állítólag ügyvédje kérésére halogatta először, hogy tegyen-e nyilatkozatot az ügyben. Kiderült, hogy a problémát az jelentette, hogy a modellek a Barbie-film miatt fotózkodtak, amihez tökéletes volt a rózsaszín étterem.

Amikor ellenőriztem a kamerákat, láttam, hogy nagy buli volt valóban, csak mi erről nem tudtunk. Szerződött Barbie-fotózásunk volt a partra, aminek egyik feltétele az volt, hogy másnak professzionális felhasználásra nem adjuk a partszakaszt. A szerződést felbontották… Mi ezt tudomásul vettük

– írta közösségi oldalán a műsorvezető, akit a modellek egy része azonnal letiltott, vagy válaszra sem méltatott, ezért kellett jogi lépéseket tennie.

Mint a Bors írja, állítólag nagynevű Instagram-modellek is részt vettek benne, Eszényi Eszter és Byealex barátnője, Benjamina is. Sőt, a hírek szerint egy profi fotós, fodrász és sminkes is dolgozott a képeken, amik reklámcéllal készültek, amikor zárva volt a vendéglátóhely, és a személyzet sem tartózkodott ott.

Profi fotós csinálja marketingcéllal, az nem ugyanaz, mint ha lőttök egy jó képet. Ezt tiltja a házirend. Elmondtuk volna, ha nyitva vagyunk, de hát nem voltunk ott… Téma lezárva, a többi szerintem nem idetartozik

– írta, majd megjegyezte, minden vendég készíthet a díszletekkel fotót, de nem marketingcéllal.