Kern András parkolása után Gáspár Győző luxusautója miatt tört ki botrány

Soproni Tamás azzal kezdi bejegyzését, hogy leszögezi: a KRESZ mindenkire vonatkozik.

„Azokra is, akik Opel Kadettal járnak, és azokra is, akik Lamborghinivel vagy más luxusautóval. Utóbbi kategóriába beleértve Gáspár Győzőt is, aki a minap egy vele szemben intézkedő terézvárosi rendészekről készített videót töltött fel TikTokra” – vette észre a Magyar Hang.

Szerinte az énekes-showman Jobban tette volna, ha a videó feltöltése helyett inkább elszégyelli magát, és bocsánatot kér.

Soproni határozott véleménye az, hogy a hírnév nem jár extra jogosultságokkal, „sokkal inkább lehetőség arra, hogy a társadalmat jobbá tegye. Sőt inkább morális kötelesség”.

Terézváros polgármestere úgy látja, Gáspár Győző arra törekedett, hogy a nyilvánosság előtt megszégyenítse azokat a dolgozó embereket, akik igyekeznek betartatni az életben lévő törvényeket.

Soproni Tamás ezután megköszönte a rendészek munkáját, akik szerinte kiváló munkát végeznek. A politikus megígérte, hogy Terézvárosban a jövőben is mindenki egyenlő lesz a jogszabályok előtt: ha gazdag, ha szegény, ha híres, ha nem.

„A törvényhozóknak persze érdemes lenne elgondolkozni, hogy vajon Győzikét és a hozzá hasonló luxusautó-tulajdonosokat ugyanannyira tántorítja-e el majd a hasonló magatartástól a jövőben ez a néhány tízezres bírság, mint azt, aki valódi munkaeszközként, kevésbé tehetős emberként kap büntetést. Ha az autó értéke alapján vagy a sofőr jövedelme/vagyona alapján határoznánk meg a büntetési tételeket, talán ezek az emberek sem csak iránymutatásként vennék figyelembe a közúti szabályokat” – zárta gondolatait a szocialista polgármester.

Kern András a „tahóparkolása” miatt kapott hideg-meleget

Mint arról szombaton beszámoltunk, Kern András egy budai pékség előtt parkolt le az autójával szabálytalanul, majd annyit nyilatkozott a Blikknek, hogy kellene oda egy parkoló. Az eset után a kerület polgármestere éles kritikával illette a színészt.

Őrsi Gergely posztjában nem nevezte meg Kern Andrást, de egyértelműen erre az esetre utalt.

Az ismert művész veszélyeztette a zebrán áthaladó gyalogosok biztonságát, akiknek nem feladata tahó parkoló autók kerülgetése. De veszélybe sodorta a Margit körúton szabályosan haladó autósokat is, akik szintén nem számítanak a gyalogátkelőről kitolató autóra.

– írta.