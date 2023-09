Taylor Swift és Shakira tarolt az idei MTV-díjátadón

A kolumbiai énekesnő roppant látványos show-t adott, amelyben késekkel táncolt és lángoló gitárszólót is játszott az Objection (Tango) című dala alatt.

Shakira nélkül a latin zenének nem lehetne ekkora globális ereje

– jelentette ki Wyclef Jean, aki a díjat átnyújtotta a sztárnak.

Shakira 33 évvel első albuma debütálása után kapta meg a Vanguard-életműdíjat. Első lemezét 13 évesen dobta piacra, ami a Magia címet viselte. Azóta többszörös platinalemezes előadónak mondhatja magát, többek között a Whenever, Wherever illetve a Hips Don't Lie című slágereiért.

Rövid beszédében köszönetet mondott családjának és rajongóinak, majd anyanyelvén, spanyolul zárta mondandóját:

Ez a népemért van. A latin-amerikai népnek az országon belül és kívül, köszönöm, hogy inspiráltatok. Rengeteg erőt adtatok mindig is, hogy folytassam. Szeretlek titeket.

A popzene koronázatlan királynőjét, Taylor Swiftet is bőkezűen jutalmazták a 2023-mas MTV VMA-díjátadón. A 33 éves sztár két kategória kivételével mindegyikben nyert, amiben jelölték, beleértve az est legértékesebb díját, az Év Videóklipjét is. Ezt az Anti-Hero című saját rendezéséért nyerte el.

Ezzel Taylor Swift lett az első előadó, aki egymás után kétszer is elnyerte ezt a díjat,

és ezzel együtt négyre növekedett azon dalai száma, melyekkel díjat nyert ebben a kategóriában – korábban a Bad Blood, a You Need to Calm Down és az All Too Well: The Short Film klippekkel nyert trófeát.

A sztár, aki épp a történelem első 1 milliárd dolláros turnéjának közepén van, az év dala, a legjobb pop, a legjobb rendezés, a legjobb operatőri munka és a legjobb vizuális effektek díját is hazavihette az Anti-Hero című klipért.

A Midnights című albumáért az év albuma, az év előadója és a nyár show-ja díjat is megkapta.