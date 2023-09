Egymást tapossák a világsztárok Budapesten

Az elmúlt napokban több világsztár is a magyar fővárosba látogatott. A galaxis őrzői filmekből ismert Dave Bautista Instagram-oldalán osztott meg egy rövid montázsvideót, amely budapesti itt-tartózkodásának legemlékezetesebb pillanatait foglalta össze.

Nemcsak a jelen, de a múlt nagy legendája is ellátogatott Budapestre. A Terror Háza Múzeum Facebook-oldalán számolt be róla, hogy a világhírű amerikai színész, Patrick Duffy és párja, Linda Purl színésznő meglátogatták a múzeumot, ami nagy benyomást tett rájuk. A vendégkönyvbe a következő sorokat írták:

A very important, moving experience… the world should learn. – Egy nagyon fontos, megindító élmény… amiből a világnak tanulnia kellene.