Bereczki Zoltán régi vágyát váltja valóra

A színész Geszti Péter vendége volt a Viasat 3 Adom a napom című műsorában. Bereczki Zoltán elmondta, hogy régóta álmodozott a külföldi karrier gondolatáról, ami hamarosan valóssággá válhat – számolt be a Story.

A műsorban felidézte, hogy megkereste egy férfi, hogy énekeljen duettet egy hölggyel, majd megkérte, hogy hallgasson meg néhány szóló dalt is.

Egyelőre az történt, hogy Hollandiában felénekeltünk három dalt egy nagyon komoly stúdióban, ott, ahol a Rolling Stones és Elton John is felénekelt már dalokat, meg most már én is. Aztán nyáron klipet forgattunk Ibizán