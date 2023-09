Londoné a világ legjobb pizzaszakácsa, mégis Nápoly az úr

Ha pizza, akkor az isteni feltétek mellett az első, ami az ember eszébe jut, általában Olaszország, az étel hazája, így érthetően jöhetne azonnal az a feltételezés is, hogy a legjobb pizzakészítők és éttermek is Európa híres csizmáján találhatók. Mindez azonban megdőlt az idei World 50 Top Pizza Awards-on, ahol egy londoni étterem séfje bizonyult a legjobbnak. Persze a pizzériák között továbbra sem találnak legyőzőre az olaszok...

Talán mondani sem kell, hogy a pizzák univerzumában talán nincs annál nagyobb dolog, mint hogy valakit a világ legjobb pizzaszakácsának tituláljanak. Elsőre azt gondolhatnánk, hogy a szeptember 13-án kiosztott díjazottak mindegyike az étel őshazájában, Olaszországban tevékenykedik, mégis minden évben a világ különböző részein élő séfek csapnak össze a World 50 Top Pizza Awards legjobbjának járó elismeréséért – a toplista pedig ezúttal komoly meglepetéseket is tartogatott.

A díj várományosai ugyan tényleg szerte a világból érkeztek, Olaszországtól az Egyesült Államokig – két ország, amelyek híresen büszkék a pizzájukra –, a győztes nem kis meglepetésre mégis

a fish & chips hazájából, Londonból került ki.

De ki is lett a világ legjobb pizzaszakácsa? A nevéből ugyan már jól sejthető az olaszországi kötődés, mégis hatalmas meglepetést okozott Michele Pascarella, a londoni székhelyű Napoli on the Road Chiswick vezető szakácsa és alapítója, aki idén elnyerte a világ legjobb pizzaszakácsának járó díjat.

Gyerekkora óta a pizza megszállottja

Az ugyan sejthető, hogy egy ilyen szakács tényleg a szívét lelkét beleadja az ételbe, Pascarella ténylegesen egy igazi megszállott, már 11 éves korától készít pizzákat, ráadásul egy Nápoly melletti kisvárosban, Casertában tanulta ki a mesterséget, így pontosan tudja, milyen egy igazán jó pizza.

Az étel iránti elkötelezettsége mellett már csak a vállalkozó kedve volt nagyobb a győztes séfnek, aki 19 éves korában költözött az Egyesült Királyságba, egy csoport másik olasz szakáccsal együtt, akik később éttermeket nyitottak szerte Angliában, többek között Plymouthban, Truroban és Newquayben. Ezen felbuzdulva ő maga is eldöntötte, hogy megnyitja saját pizzériáját, 2019-ben megalapította a Napoli on the Road-ot, a vállalkozást, amely mára két virágzó étteremmé fejlődött – pedig az egész egy foodtruckkal indult, amelyből különböző vásárokon árusította a pizzáját kezdetben az olasz férfi.

Pascarella és étterme életében nem ez az első komoly elismerés, korábban több díjat is elnyert, bekerült Európában 2021 legjobbjai közé, majd egy évvel később a világ legjobb 50 pizzériázója közé is bejutott az étterme, idén év elején pedig elhódította a legjobb európai pizzaszakács címet.

A mostani díj azonban mégis minden eddigit felülírt.

Elnyerni a világ legjobb pizzaszakácsának járó elismerést olyan, mint Michelin-csillagot nyerni

– mondta a The Chiswick Calendarnak.

Mindez azért is igazán különleges elismerés, mivel a díjazást egy szigorú kiválasztási folyamat előzi meg, beleértve a pizzakritikusok által végzett névtelen étteremlátogatásokat is. Mindez pedig még nehezebbé teszi a díj megszerzését.

Győzelme után Pascarella azt mondta, hogy „az év pizzaszakácsának járó cím elnyerése jól mutatja, milyen határokat lehet feszegetni az íz és az innováció terén a pizzában. Nem csak a tökéletes tészta elkészítéséről vagy a legjobb hozzávalók megtalálásáról van szó, hanem a minden szeletbe belefektetett művészetről és szenvedélyről is.”

A szakácsukat ugyan behúzták a britek, mégis Nápolyé a legjobb Pizzéria

Ahogyan a pizzaszakácsok között, úgy az éttermeknél is elképesztően nagy verseny folyik minden évben azért, hogy valaki bekerüljön a világ ötven legjobb pizzériáját tömörítő listára, és annak élén végezzen.

Hiába került egy kis por az olasz pizza-gépezetbe azáltal, hogy egy londoni étterem szakácsa lett az idei legjobb, a pizzázók versenyében már nem tudták leszorítani az étel megálmodóit a dobogó legfelső fokáról. Sőt, miután a a bírálóbizottság a világ legjobb pizzériáit is kihirdette, kiderült, hogy az első 20 közül 11 Olaszországban található. Nyilvánvalóan.

Az első helyen ráadásul egy nápolyi étterem a 10 Diego Vitagliano Pizzeria végzett, amely már az év elején elhódította az ország legjobb pizzériájának járó díjat. A dobogó legfelső fokán azonban kénytelenek voltak osztozni, ugyanis szintén az első helyen végzett az I Masanielli – Francesco Martucci nevű pizzéria, amely a korábban már említett, szintén dél-olasz Casertában található.

A második helyre kis meglepetésre a New York-i Una Pizza Napoletana került New Yorkban, míg az idei bronzérmet a barcelonai Sartoria Panatieri húzta be.

A 2023-as év legjobb 20 pizzériája a Top 50 Pizza szerint:

10 Diego Vitagliano Pizzeria, Nápoly, Olaszország és az

I Masanielli – Francesco Martucci, Caserta, Olaszország Una Pizza Napoletana, New York, Egyesült Államok Sartoria Panatieri, Barcelona, Spanyolország The Pizza Bar on 38th, Tokió, Japán I Tigli, San Bonifacio, Olaszország Seu Pizza Illuminati, Róma, Olaszország 50 Kalò, Nápoly, Olaszország Bottega, Peking, Kína 180g Pizzeria Romana, Róma, Olaszország I Masanielli – Sasà Martucci, Caserta, Olaszország Razza Pizza Artigianale, Jersey City, Egyesült Államok Francesco & Salvatore Salvo, Nápoly, Olaszország Baest, Koppenhága, Dánia 50 Kalò, London, Egyesült Királyság Dry Milano, Milánó, Olaszország Cambia-Menti Di Ciccio Vitiello, Caserta, Olaszország Via Toledo Enopizzeria, Bécs, Ausztria Ken's Artisan Pizza, Portland, Egyesült Államok Tony's Pizza Napoletana, San Francisco, Egyesült Államok La Notizia 94, Nápoly, Olaszország

Tésztaimádók, gasztrokalandra fel!