Rihanna luxusbúvóhelyén jártunk St. Lucia szigetén

Alaposan pörög a Nissan motorja, amikor felfelé kaptatunk St. Lucia legszebb kilátást nyújtó hegyére Soufrieren. Szerencsére van lehetőség a megpihenésre, amikor a Serenity Escape étteremnél áll meg a taxis. „Mindenki fotózkodni akar, pedig a helyi sós zsemle az igazi” – mondja, s egyet azonnal kihoz a konyhából. Még meleg. Láthatóan jóban van mindenkivel, de főleg magával, mert a taxizás biztos megélhetést jelent errefelé, hiszen sok az idegen.

Két repülőtérről veszi a meglehetősen veszélyes kanyarokat felfelé, a világ top 10 szállodája közé már többször választott Laderába. A mindössze 620 négyzetkilométeren elterülő szigeten 170 ezren élnek, 60 százalékukat az újra felpörgött turizmus foglalkoztatja, 30 százalék a mezőgazdaságban dolgozik, miközben a bank- és IT-szektor a megmaradó 10 százalékon osztozik. Mi délről kaptatunk a dzsungelbe vájt úton, amikor a reggeli eső után a közmunkások szorgalmasan hurcolásszák a hatalmas leveleket a betonról, de így is csak kacskaringózva, olykor bűvészmutatványokkal lehet kikerülni a vízátfolyásokat és a hordalékot.

1900 négyzetméteres lakosztály

Aztán éles jobbkanyar, feltűnik a szálloda, és ezzel el is kezdődnek az újságírói bonyodalmak. A becsekkolással semmi gond nincs, maga az épület kolosszális. Hatalmas sziklafal csücskére építették a 37 szobát – egymásra nincs rálátás, csak lefelé, a mindig azúrkék tengerre és a kialudt tűzhányókra, a Pitonokra. Lesifotósok nem tudnak a környékről fényképezni – mert mindenütt szakadék tátong. Ralph Hooper amerikai üzletember a hetvenes években vette meg az akkor még csak szerény kisvendéglővel rendelkező birtokot, és különleges hotelt álmodott meg. Nemcsak azért, mert Pierce Brosnan vezetésével a világsztárok – kihasználva azt, hogy nem tudják őket kívülről fényképezni – valósággal megrohamozták, hanem azért is, mert

a szobáknak csak három faluk van. A negyedik oldal a tenger és a szakadék felé nyitott. Ez az elképesztő és egyben szürreális megoldás lett a siker záloga.

No meg a méretek: a 1900 négyzetméteres lakosztályokhoz fűtött medence tartozik, de a legkisebb „szoba” is 600 négyzetméteres, van kétszintes villa is.

Az ember nincs könnyű helyzetben, mert a szálloda személyzete mindentől elzárkózik, ami az újságírói munkával kapcsolatba hozható. Se interjú, se információ – még fényképezni sem (volna) szabad. Azért megnyomjuk néha a filmkamera kioldó gombját vagy a fényképezőképet – így sikerül megörökíteni a valóban egyedülálló látványt a szobából. Aminek ugyebár nincs negyedik fala...

Még a személyzet sem nyilatkozhat. Annyit azért kiderítünk, a világsztárok Mekkájának is tartott hotelben 150-en dolgoznak, közülük csak egy a külföldi. Másfelé is tapasztaltuk a szigeten, hogy a helyiek remekül képzettek, jól beszélnek angolul, és a kormány erősen ajánlja a külföldi befektetőknek, hogy őket alkalmazzák. A hotelből a csodás tengerpartra kis autóval visznek le, Sugar Beach a kis öböl neve – már évekkel ezelőtt tele volt orosz turistákkal. A homokot minden reggel felgereblyézték számukra...

Főleg lőfegyverrel gyilkolnak

A Dasheene étterem a félelmetes kilátást nyújtó hotelmedencétől balra van, pár lépcsőn kell felmenni. Kétszáz fajta bor van a kínálatban, főleg kaliforniaiak, a Sauvignon Blanc a legnépszerűbb, mondja a somelier. A hatfogásos menü 80 ezer forint ital nélkül, a 14 fős, hűtött bortermet 300 ezerért lehet kibérelni. Természetesen minden oldalról nyitott, este kellemesen fújdogál a tenger felől a szél, az élő zene pedig igazán tüzes, miként a karibi rum, amelyből elképesztő mennyiség kapható a szigeten.

Nincsenek sokan, de az egyik asztal körül láthatóan tüsténkedik a személyzet. Kisvártatva három hölgy érkezik – egyikük megszólalásig hasonlít Rihannához. Mint másnap megtudjuk, valóban ő lehetett – bár a fent említett titoktartás miatt ezt nem erősítik meg. De a taxis és a portás általában mindent tud. Többek között azt is, hogy sokszor kisgépet bérelt évekkel ezelőtt, amikor St. Luciában kirándult, mert ott azért sokkal biztonságosabb az élet, mint Barbadoson. Ezért aztán általában a szerény repülőteret választotta Castriesben, a Vigie-t, ahová évente félmillió utas érkezik, főleg helyi járatokról és magánjeteket használva. Barbadosról kis Cessna is megteszi, utána pedig ismerősei vitték el nyugalmas hotelekbe vagy éppen vendéglőkbe. Legalábbis ottjártunkkor így volt. A nemzetközi reptér St. Lucia másik végén van a tengerparton, évi egymilliós utasforgalommal.

Logikus volt a világsztár jelenléte, hiszen Rihanna a közeli Barbadosról származik, ahol 300 ezren élnek, és ahol egy vak komponista, C. Van Roland Edward írta a nemzeti himnuszt, amit 1966 óta, a függetlenség kivívása óta használnak. A világsztár néha-néha visszatér szülőhelyére, Saint Michaelbe, amelynek közelében 2017 végén lelőtték 22 éves unokatestvérét, Tanella Allaynét, miközben a karácsonyi ünnepeket még együtt töltötték a szigeten. Megtudtuk, abban az évben 28 gyilkosság volt Barbadoson, ebből huszonkettőt lőfegyverrel követtek el. A kilencszeres Grammy-díjas énekesnő több dalában is megemlékezett unokatestvéréről és belső gyötrődéséről, amit a gyilkosság okozott számára.

Rihannának tehát kemény élete volt. Bridgetownban nőtt fel, ahol barbadosi–ír származású édesapjával, Fentyvel ruhát árult egy kis utcában. Nem emlékezik szívesen erre az időszakra, mert az apja iszákos volt, majd kábítószerezett, édesanyjával olykor brutálisan bánt, és a szülők 14 esztendős korában elváltak. Sokáig nem beszélt egymással, majd kibékültek, de négy évvel ezelőtt újból összevesztek – ezúttal a pénzen. Rihanna akkor már a világ leggazdagabb előadói közé tartozott, és az apja állítólag a Fenty névvel kufárkodott volna. Holott az énekesnő ezt már jó előre lefoglalta magának – elvégre vagyonának jelentős része a Fenty kozmetikumokból származik.

Ismerői szerint az utóbbi években mutatott, olykor értetlenséggel fogadott kitárulkozása lelki válságaival vagy éppen terhességeivel kapcsolatban nehéz gyermekkorával hozható összefüggésbe. Ma már teljes nyíltsággal vállalja fel e nehéz időket, testének átalakulását, amit az áldott állapotban róla készült meztelen fotókkal nyomatékosított. De akkor is sokkolta a világot, amikor a világ legnézettebb televíziós sportműsorában, az amerikai focibajnokság döntőjének szünetében, show-műsorában leplezte le mindenki előtt, hogy hamarosan megszületik a második gyermeke!

Tökéletes testek?

Rihanna időközben popikonból a világ leggazdagabb szórakoztatóipari üzletasszonya lett. 2017-ben alapította a Fentyt, és a világ legnagyobb, luxustermékekre specializálódott vállalkozása, az LVHM pénzt látott benne. Olyan márkák mögé állhatott tehát, mint a Dior, a Bulgari, a Louis Vuitton, a Moet Chandon, a Henessy, a TAG Heuer – hogy csak párat említsünk a több mint 100 brandből. A cég paci értékét jóval 500 milliárd dollár fölé teszik.

Rihanna Savage X Fenty elnevezésű fehérnemű-kollekciója 2018-ban meghódította a világot, mert 270 millió dollárt hozott, miközben márkája üzleti értékét ma már kétmilliárd dollárra taksálják. Ez a magyarázata annak, hogy

Rihanna ma a leggazdagabb popcsillag.

S ez a kulcsa annak is, hogy jókor állt az „Angyalok” mellé is. 2018-ban ugyanis ő vette át az egy évvel azelőtt megszűnt Victoria's Secret ikonikus divatshow-ját, igaz, Savage X Fenty Show-nak nevezte. A világ legcsillogóbb fehérnemű-bemutatója, az eredeti Victoria's Secret (világhírű modelljeivel, akik mind az akkori divatideált, a tökéletes méreteket és a soványságot képviselték, és „Angyaloknak” nevezték őket) 1995-ban született meg, és 1999-től élő tévéközvetítés tudatta a világgal, hogy a tökéletes test és látvány világát hirdeti. A ma már inkább a talmi csillogás letűnt emlékeként említett nagy dobás 2000-ben volt, amikor a brazil manöken, Gisele Bündchen 15 millió dolláros, gyémántokkal ékesített melltartóban lépett a kifutóra. Nem utolsósorban a show hatására a márka népszerűsége a tízes évek elejére megnőtt, forgalma súrolta a 10 milliárd dollárt.

Csakhogy később megváltozott a világ! A Victoria's Secret-modellek olykor kicsapongó életstílusát a férfidominancia olyan kétes hírűvé vált alakjaival hozták össze, mint Jeffrey Epstein – összeomlott a cég vezetése, teljes tanácstalanság lett úrrá. Amikor a Nike korábbi ágazatvezetője, Jan Singer átvette a kormányrudat, már késő volt! A tökéletesség igényét a divatiparban is elsöpörte a női öntudat megerősödésével együtt jelentkező vágy arra, hogy a testet is olyannak kell mutatni, amilyen. Nincs fogyókúraigény, a nő érezze magát jól a bőrében! A fehérneműmárka 10 százalékos piaci részesedését elvesztette az USA-ban, 2017-ben pedig felhagyott a divatshow-jával is.

Nem show, hanem tévéfilm lesz

Ekkor jött Rihanna, aki 2018-ban már felléptette a maga tv-show-ján Slick Woodsot, a színes bőrű, éppen terhes modellt, egy év múlva Paloma Elsessert, a meglehetősen túlsúlyos színes bőrű modellt, majd egy évre rá az egyenesen kövér Lizzót, aki a „vállald fel magad” irányvonal fő képviselője lett. De a formabontó megoldások jegyében történt az is, hogy Johnny Depp az Amber Heard ellen megnyert pere után éppen Rihanna show-jában lépett először a nyilvánosság elé.

Most azonban újból fordulni látszik a kocka. Rihanna leveszi védelmező karját az „Angyalokról”, akik

50 országban szeptember 26-án visszatérnek egy filmes bemutatóval, igaz, az Amazon streamingcsatornán VicToria's Secret Világturné címmel.

Raul Martinez kreatív producer szerint új kezdetről van szó, a márkát átformálják. A cél nyilvánvaló, a mai világ elvárásainak megfelelően a nem kifejezetten modell alakú hölgyeket is meg akarják nyerni, nem beszélve arról, hogy a cég történetét is felvillantó filmben nem a fehér bőrszínű nők lesznek a középpontba, amit nagyon markánsan bizonyít, hogy a ruhákat húsz ország tervezői álmodták meg Afrikától Dél-Amerikán és Japánon át a hagyományos divatközpontokig. A teljes alkotói szabadságot hirdetik, de sokat elmond, hogy a felvételeket Lagosban, Bogotában, Londonban és Tokióban rögzítették. A cég hivatalos honlapján arról beszélnek, hogy a nők szépségét az elfogadáson, az önkifejezés szabadságán keresztül kívánják tükröztetni.

Igyekeznek a világ lehető legteljesebb kulturális képét megrajzolni, tehát a filmes show és látványvilág nem lesz olyan, mint az előző évtizedben, miközben Rihanna egyes termékeinek reklámjára fókuszál, és új megállapodást köt a Pumával, de az idei új show-ról eddig nem értesültünk. Tavaly novemberben debütált a negyedik, eddig utolsó bemutatója – ugyancsak az Amazonon...