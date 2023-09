Kihívták a rendőrséget Britney Spearshez az ijesztő videója után

Mint arról az Index is írt, Britney Spears nemrég újabb bizarr videót tett közzé Instagram-oldalán. Az énekesnő látszólag két nagy méretű konyhakéssel a kezében táncolt, miközben vad perdüléseket és fordulásokat mutatott be követőinek a nappalijában.

Spears azzal nyugtatta követőit, hogy kezében nem igazi kések voltak, videójával csak halloweeni hangulatot akart teremteni. Ennek ellenére

a rendőrség megvizsgálta az énekesnő jóllétét, miután több rajongója is jelezte aggodalmát a hatóságok felé.

Egy, az énekesnőhöz közel álló forrás az NBC Newsnak úgy nyilatkozott, Spears jól van, a videóval pedig csak kinyilvánította szabadságát, ahogy azt korábban is tette.

A rendőrség egyelőre nem reagált a sajtó megkeresésére.

Az énekesnőért nem véletlenül aggódnak követői, ugyanis gyámságának feloldása idején a biztonságáért felelős gondozói kijelentették, hogy a késeket távol kell tartani tőle.

Az egykori popsztár a késeket ugyanis egyfajta védelemnek tekintette, mert attól félt, hogy újra intézetbe kerülhet. Mint mondták, Spears mindenhol pengéket tart a házában – beleértve a hálószobáját is –, és az egyik bennfentes szerint „paranoiás volt, hogy valaki el akarja kapni, és így szerette volna megvédeni magát”.

Januárban is rendőrt hívtak rá

Mint írtuk, nem először hívták ki a rendőrséget Britney Spears rajongói az énekesnő házához. Januárban is kérték a hatóságok segítségét, miután az énekesnő durván kikelt magából egy azóta törölt videójában. Akkor a hajdani popsztár nagyon kiakadt követőire:

„Ahogy azt mindenki tudja, néhány telefonbetyár rendőröket hívott az otthonomhoz. Szeretem és imádom a rajongóimat, de ezúttal kicsit túl messzire mentek, és megsértették a magánéletemet” – kezdte bejegyzését az énekesnő, hozzátéve: a rendőrök végül be sem mentek a házába, mivel már a kapunál meggyőződhettek róla, nincs valódi probléma.

„Amint a dolognak híre ment, úgy éreztem, mintha manipulálnának és zaklatnának, és megint rossz és igazságtalan színben tüntetnének fel a médiában. Életem ezen szakában őszintén remélem, hogy a nyilvánosság és a rajongóim, akikkel annyira törődöm, tiszteletben tartják a magánéletemet” – írta.

A poszt után többen úgy vélték, hogy stílusából adódóan nem is az énekesnő írta azt, valamint sokan azt is megkérdőjelezték, hogy a rendőrök hogyan tudták szakszerűen ellenőrizni Spears jólétét, ha be sem mentek az otthonába.