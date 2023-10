Az utazás nemcsak bearanyozza a szabadságot, de a zöldtörekvéseket is támogathatja

Az egyre szélesebb körben elérhetővé váló légi közlekedés és a különböző külföldi utazások csökkenő árai miatt érthetően egyre többen választanak távolabbi úti célokat vakációzásra. Ez viszont a Földünk számára igencsak megterhelő lehet, mivel a szén-dioxid-kibocsátás az egyik fő okozója a globális felmelegedésnek. Nem kell azonban feltétlenül emiatt lemondani róla, hiszen etikusan és fenntarthatóan is lehet utazni, amihez most néhány tippet is összegyűjtöttünk.

A nyár ugyan véget ért, az utószezonban viszont továbbra is nagy tömegek szállnak repülőre, hajóra, vagy ülnek be az autóba, hogy a megmaradt szabadságukat utazással töltsék. Ez teljes mértékben érthető is, hiszen a világjárás lehetővé teszi számunkra, hogy felfedezzük bolygónk leglenyűgözőbb természeti csodáit, változatos ökoszisztémáit, kultúráit, országait, ám a legtöbb esetben mindezt a környezetünk károsításával tesszük – elég csak a repülőgépek okozta káros hatásokra gondolni.

Ennek viszont nem kell feltétlenül így lennie, mivel egyre többen utaznak tudatosan, a fenntartható megoldásokat keresve és kihasználva, ami rendkívül fontos része lehet a klímaváltozás elleni harcnak, sőt az utazás rendkívül jó eszköz lehet a tudatos életvitel elterjesztésében is.

Mivel a turizmus összekapcsolja az embereket a természettel, egyedülálló képességgel rendelkezik a felelősségvállalás és a megőrzés ösztönzésére. Igen ám, de ha a turizmus nem fenntartható, akkor pont az ellenkező hatást válthatja ki, és tönkreteheti azt a környezetet, amelyre az egész iparág támaszkodik. Így ha meg akarjuk őrizni azokat az élőhelyeket, amelyek inspirálnak és vonzanak bennünket, ügyelnünk kell arra, hogy minimálisra csökkentsük a káros hatásokat, és megóvjuk a meglátogatott, sokszor rendkívül törékeny ökoszisztémákat.

A karbonlábnyom csökkentése a cél, de nem csak a repülés a probléma

A turizmus nemcsak a globális felmelegedés áldozata, hanem jócskán hozzá is járul a mindennapjainkra komoly befolyást gyakorló problémához.

A turizmus csak magában felelős a világ szén-dioxid-kibocsátásának nyolc százalékáért, ahogyan pedig évről évre egyre többen utaznak, ez a lábnyom csak nő.

Talán már kifejteni sem kell, hogy a különböző járművek, köztük az autók, a hajók és a repülők szén-dioxidot bocsátanak ki, ami az üvegházhatás kialakulásának legfőbb oka. Míg a repülés a legnagyobb forrása ezeknek a kibocsátásoknak, más tevékenységeket is érdemes kiemelni, mint például a légkondicionálók használata a szállodákban vagy a hajókázás, ezek szintén jelentős mértékű CO 2 -t termelnek. Ezeken a közvetlen kibocsátásokon túl az ágazat növekedése – így a természet rombolása – a különböző infrastruktúra-fejlesztések miatt is szén-dioxid felszabadulását okozhatja, mivel ezek során sokszor pontosan azokat az ökoszisztémákat rombolja és károsítja az ember, amelyek a CO 2 elnyeléséért felelnének – írja a Sustainable Travel.

Emiatt

ha nem teszünk azonnali lépéseket a turizmus karbonlábnyomának csökkenéséért és az ipar fenntarthatóbb működéséért, a környezetre és az emberi életre gyakorolt hatások pusztítóak lehetnek.

A bolygó felmelegedése következtében emelkedő tengerszint, a szélsőséges időjárás és a felkúszó hőmérséklet hatással van az ökoszisztémákra, illetve az emberi közösségekre szerte a világon. Elég csak a közelmúltban történt különböző tűzvészekre, több ezer emberéletet követelő áradásokra vagy az otthonukat elhagyni kényszerülő menekültekre gondolni.

Etikus és fenntartható utazás

Ahogy az életünk legtöbb területén, úgy az utazás kapcsán is temérdek dolog megvalósítható már fenntartható módon, ehhez pedig csak egy kis elszántságra és tájékozódásra van szükség. Egy olyan korszakban, amit növekvő környezeti tudatosság és felelős döntéshozatal jellemez, az etikus és fenntartható turizmus kulcsfontosságú aspektusa lehet az utazásainknak. Hiszen a külföldi kiruccanásnak már nemcsak arról kellene szólnia, hogy hová megyünk nyaralni, hanem arról is, hogy mivel megyünk, és hogy az utunk során mennyire tudunk környezettudatosan cselekedni.

Az etikus és fenntartható turizmus azokra az értékekre épül, amelyek mély tiszteletet mutatnak a környezet, a helyi kultúrák és közösségek iránt, így lényege, hogy olyan döntéseket hozzunk az utazásaink során is, amelyek minimalizálják a negatív hatásokat, és maximalizálják a pozitív hozzájárulást azokhoz a helyi ökoszisztémákhoz és kultúrákhoz, amelyeket meglátogatunk.

A repülést persze a legtöbb úti cél esetében lehetetlen kikerülni, és esetenként jobban járunk vele, mint ha autóval pöfékelnénk végig több száz vagy ezer kilométert, hiszen a repülőutak okozta szennyezést is lehet kompenzálni. Pontosan ezek mérséklésére jöttek létre a különböző szén-dioxid-kompenzációs programok, amelyek azt célozzák, hogy ha már valaki kénytelen repülőgépre szállni, egy kisebb összeggel támogasson egy zöldszervezetet, amely például a megújuló energiákat pártfogolja, vagy vegyen részt faültetési akcióban, ezzel ellensúlyozva az általa közvetve okozott szennyezést. Ezek a programok szerencsére egyre népszerűbbek és elterjedtebbek, idén például már a Sziget Fesztiválon is volt lehetőségük a külföldről repülővel érkezőknek erre.

A landolást követően egy vakáció során általában a soron következő programpont a szállás elfoglalása szokott lenni, amelynek kiválasztása során jóval többet tehetünk a környezetünkért, mint azt előzetesen gondolnánk.

A fenntartható utazás egyik kulcsfontosságú eleme ugyanis a környezetbarát szállás kiválasztása.

Sok szálloda és panzió ma már az energiahatékonyságot, a hulladékcsökkentést és az anyagok fenntartható beszerzését helyezi előtérbe. Az ilyen helyeken való tartózkodás pedig kétségkívül hozzájárul ahhoz, hogy az utazásoknak alacsonyabb legyen a karbonlábnyoma.

A műanyag palackok gyűjtése mellett a helyi közösségek és kultúra támogatása is fontos

A környezetvédelem és a különböző zöldtörekvések hallatán a legtöbb ember eszébe azonnal a belénk vert szelektív hulladékgyűjtés és az eldobható műanyagok elleni küzdelem jut, amelyek kétségkívül fontosak, azonban ennél jóval többre van szükség a klímaváltozás folyamatának lelassításához.

Ennek ellenére nem lehet szó nélkül elmenni a valóban globális problémát okozó műanyagszemét mellett. Továbbra is hangsúlyos, hogy amikor csak tehetjük, kerüljük az egyszer használatos műanyagokat, emellett pedig könnyedén bárki csatlakozhat önkéntesként a tengerpartok műanyag-mentesítéséhez vagy hasonló kezdeményezésekhez, amelyekkel éppen a helyi közösségek foglalkoznak.

Legyen szó túrázásról, kempingezésről vagy a hely természeti csodáinak felfedezéséről, mindig meg kell győződnünk arról, hogy a meglátogatott helyszíneket úgy és olyan állapotban hagyjuk, ahogyan az érkezésünk előtt volt – abban az esetben pedig, ha szeméttel találkozunk, ne okozzon nehézséget elvinni azt is a következő szemetesig. Fontos odafigyelni arra is, hogy lehetőségeink szerint mindig a kijelölt vagy már járt ösvényeken haladjunk a természetben, hiszen így sem a növényeket nem tesszük tönkre, sem a vadvilágot nem zavarjuk meg annyira a jelenlétünkkel.

Ha már helyi közösségek, érdemes hangsúlyozni, hogy minden úti cél, ország sajátos szokásokkal és hagyományokkal rendelkezik, emiatt fontos, hogy időt fordítsunk a kulturális normák megismerésére és elsajátítására, hogy azokat maradéktalanul tiszteletben tudjuk tartani az ott-tartózkodásunk során. A helyi közösségekkel való kapcsolattartás az etikus turizmus alapvető eleme. Utazásaink során így mindig célszerű helyi tulajdonú vállalkozásokat, családi éttermeket és szállodákat választani, ottani kézművestermékekből válogatni és támogatni az ott élő művészeket, így a kiadásaink közvetlenül azoknál landolnak, akik biztosan az adott országban élnek, nem egy fejlett ország légkondis irodájában ücsörögnek – tehát a helyi fejlesztésekre is költik azt a pénzt.