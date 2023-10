A színház szeretetéről beszélt a Harry Potter sztárja

A színház legnagyobb sztárjai hétfőn reggel összegyűltek a Variety éves Business of Broadway reggelijén, hogy egy ritka szabadnapon kávéval és frittatával erősítsék magukat, és megünnepeljék a darabok, musicalek és felújítások új évadát. A City National Bank által szervezett eseményen Daniel Radcliffe, Jonathan Groff és Lindsay Mendez is részt vett. Ők a „Merrily We Roll Along” című, nagy sikerű Off-Broadway produkciójukat viszik a Main Stemre, és remélik, hogy megváltják Stephen Sondheim musicaljét, amely 1981-es bemutatóján megbukott. A Harry Potter sztárja a néhai Dumbledore professzorról is szót ejtett az eseményen.