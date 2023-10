Katonatársai meghaltak a megmentéséért, egészen a Marsig menekült

Jóképű, tehetséges fiatalemberként ismerte meg a világ, ma már az 53. születésnapját ünnepli Hollywood egyik legsikeresebb színésze, Matt Damon. A Good Will Hunting, a Ryan közlegény megmentése és az Ocean's-filmek színészét kvízzel köszöntjük, válaszolja meg mai kérdéseinket ön is!

Katonatársai meghaltak a megmentéséért, majd egészen a Marsig menekült sokszínű szerepei miatt a ma 53. születésnapját ünneplő Matthew, azaz Matt Damon – aki azonban sokáig korántsem volt biztos abban, hogy ezt a pályát szeretné választani.

Az Oscar- és Golden Globe-díjas amerikai színész, forgatókönyvíró a massachusettsi Cambridge-ben született Kent Telfer Damon tőzsdeügynök, ingatlanügynök és adóügyi dolgozó, illetve Nancy Carlsson-Paige, a Lesley University kisgyermekoktató professzor asszonyának fiaként. Szülei foglalkozásából így nem is következett, hogy Matt Damon majd a színészi pályán indul el. Mindössze kilencéves volt, amikor szülei elváltak, így édesanyjával Cambridge-be költözött, ahol a város egyetlen nyilvános iskolájában, a Cambridge Rindge and Latin Schoolban tanult, ezekben az időkben pedig már több színházi produkcióban is fellépett.

Ennek ellenére sem döntött azonnal a színészi pálya mellett, hiszen a középiskola elvégzése után az Egyesült Államok egyik legnevesebb egyetemének angol szakára kezdett járni Massachusettsben.

Az 1988-ban megkezdett egyetemi tanulmányait azonban megszakította, holott 1992-ben már diplomát szerzett volna. Döntését azzal indokolta, hogy szeretne a színészetre fókuszálni – azonban a film, amely miatt lelépett, végül nem hozta meg a várt sikert. Innentől nem volt megállás, minden erejével azon volt, hogy Hollywood legsikeresebbje lehessen. Az áttörés 1997-ben be is következezett, amikor Az esőcsináló és a Good Will Hunting című filmekkel az egész világon ismertté vált, utóbbiért ráadásul Oscar-díjjal jutalmazta az amerikai filmakadémia.

Az elismerést követően karrierje végérvényesen beindult, olyan sikerfilmekben szerepelt, mint egy második világháborús történetet feldolgozó Ryan közlegény megmentése, a Bourne-trilógia vagy éppen az Ocean's-alkotások. 2015-ben pedig a Mentőexpedíció című filmben egy Marsra utazó, majd magára hagyott kutatót személyesített meg nagy sikerrel. A színészt legutóbb az Oppenheimerben láthattak a mozinézők.

Hogy mit lehet még tudni a születésnapos színészről? Kérdéseink megválaszolásával ön is érdekes információkat tudhat meg Matt Damonról.

