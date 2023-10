Drogok, gyógyszerek, rasszizmus, háború – minden ütőkártya előkerült Gáspár Bea és Curtis vitájában

A nemrég Fradi-szurkolóvá avanzsáló Gáspár Győzőt a Ferencváros legutóbbi, Debrecen elleni mérkőzésén érték atrocitások a vendég szurkolók részéről. Állítólag már az első pillanatban kiszúrták a VIP-páholyban.

– szóltak a gyűlölködő rigmusok.

Állítólag a Groupama Aréna hangosbeszélője fel is hívta a lelátó népének figyelmét a sportszerű szurkolásra, de hiába. Később Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke védelmébe vette Gáspár Győzőt. Mint írta, a Fradinál nem számít, hogy honnan, és az sem, hogy mikor érkezett valaki. Csak az a fontos, hogy velük szurkoljon a klub sikereiért.

Az ügy azonban nem ért ennyivel véget, időközben ugyanis beszállt Széki Attila Curtis is, aki mindamellett, hogy nagy Újpest-szurkoló hírében áll, évekig erősítette a lila-fehérek csapatát játékosként.

– írta a 24 órán át elérhető Instagram-történetében Curtis.

A rapper mondatait nem hagyta szó nélkül Gáspár Bea sem, aki szintén Instagram-történetben fejtette ki véleményét. Mint írta, nem érti, Curtis miért utálja őket ennyire, nem is érdekli, de arra kéri a rappert, hogy „a népeket ne hergelje”.

Tulajdonképpen semmivel sem különb, mint a férjem. Nem is értem a felháborodásának az okát! Nyugodjon le mindenki, eddig nem jártunk meccsre, ezután még többet fogunk! Akinek nem tetszik, és nagyon fáj, olyannyira, hogy ez már nagyon mély seb marad, az menjen el az ügyeletre, és kötöztesse be ezt a sebet, mert elvérzik! Gyógyulást a betegeknek! Köztük Curtis barátomnak is