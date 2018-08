Drogproblémái miatt nem dolgozik többet Curtisszel Majka

Kollégánk a szegedi SZIN fesztiválon arról számolt be, hogy Majka koncertjén az előadó az első száma után bejelentette, hogy nem dolgozik többet együtt Curtisszel. Majka társának drogproblémáira hivatkozva fejezi be Curtisszel a több éve tartó közös munkát.

A koncerten Majka azt is elmondta, hogy Curtis drogproblémái miatt majdnem lemondták a szegedi fellépést is, de végül másképp döntött. Ez azért is érdekes, mert hétfőn elmaradt Majkáék győri fellépése, bár azt áramkimaradással magyarázták. Majka hiába mondta el a rajongóinak, miért maradt el a koncert, később a magyar bulvármédiát bejárta a hír, hogy a rajongók nekiestek, mire az előadó durván visszaszólt az őt bírálóknak.

A korábban az Újpestben focizó, de inkább a rapkarriert választó Curtisről már tavaly megírták, hogy bedrogozva és ittasan vezetett, a szervezetében kokaint találtak, amikor egy villanyoszlopnak ütközött.

Curtis és Majka (illetve Pápai Joci) készítették el egyébként az idei Volt Fesztivál himnuszát is, márciusban pedig közösen adtak nagykoncertet a Budapesten Arénában, illetve nemrég ketten jegyeladási rekordot döntöttek a Budapest Parkban.