Nem kell aggódni, ha lemaradt Azahriah koncertjéről, közel 1000 jegy eladó az interneten

Hatalmas érdeklődés veszi körül napjaink egyik legfelkapottabb magyar előadóját. A rajongók nemrég megrohamozták a jegyeladókat, így jövő májusban háromszor is telt házas koncertet adhat Azahriah a Puskás Arénában. Azonban így is sokan lemaradhattak a jegyekről, de nem kell csüggedni, mert rengeteg eladó jegy van most a TicketSwap oldalon.

Azahriah idén novemberben tízállomásos európai turnéra indul, amelynek koncertjei nagyrészt már most telt házasak. Magyarországon hasonlóan nagy az érdeklődés: október 10-én indult a hivatalos jegyértékesítés Azahriah jövő májusi Puskás Aréna-koncertjére, amire szinte azonnal elfogytak a jegyek. A rajongók két fellépéssel sem érték be, pénteken egy harmadik időpontot is meghirdettek.

Minden jegy elfogyott, de a TicketSwap oldalán 24-ére, 26-ára egyaránt 176 eladó jegy volt 20 óra 45 perc körül az oldalon, míg a 26-i napra 587 már korábban megvásárolt jegyet árulnak.

A jegyek egyébként nem is mondhatók drágának az eredeti árhoz képest. A 24-i koncerten kívül mindkét napra lehet ülő jegyet venni 9900 forintért. Minden napra lehet kiemelt álló jegyet venni 25–29 000 forint környékén. A sima álló pedig 17 ezer körül vásárolható meg.

VIP-jegyek is akadnak még, a VIP Gold 115 ezer, valamint 132 ezer forint között vásárolható meg. A VIP Silver jegyekhez nagyjából 80 ezer forintért lehet hozzájutni.

Korábban megírtuk, az énekes a szerdán induló, Valami Amerika című sorozatban színészként is látható lesz. A magyar zenei élet több ismert alakja is büszke az előadóra, Mester Tamás pedig arra is rájött, mitől lehet annyira népszerű Azahriah zenéje.