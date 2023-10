Azahriah megállíthatatlan, már színészként is bontogatja szárnyait

Hatalmas érdeklődés veszi körül napjaink egyik legfelkapottabb magyar előadóját. A rajongók nemrég megrohamozták a jegyeladókat, így jövő májusban háromszor is telt házas koncertet adhat Azahriah a Puskás Arénában. Az énekes a szerdán induló Valami Amerika-sorozatban színészként is látható lesz. A magyar zenei élet több ismert alakja is büszke az előadóra, Mester Tamás pedig arra is rájött, mitől lehet annyira népszerű Azahriah zenéje.