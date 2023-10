Csobot Adél abbahagyhatja az éneklést

Másodszor is feltűnik a filmvásznon Csobot Adél, ezúttal a Cicaverzum című filmben csillogtatja meg tehetségét. Úgy tűnik, az énekesi pályát végleg maga mögött hagyja, de kijelentette, a zene még mindig része az életének. Elmondása szerint a költözéssel és két gyermekének nevelésével karrierje most háttérbe szorul.

Ahogy arról az Indexen is írtunk, október 19-én megérkezik egy új magyar film, a Cicaverzum, mely egy különös szerelmi történetet mesél el egy lány és egy macska között. A filmben az énekesnőként ismertté vált Csobot Adél is megjelenik, pedig elmondása szerint nem is szereti a macskákat.

A magyar celebbel a Nők Lapja Café készített interjút, amelyben nemcsak a filmről, hanem magánéletével kapcsolatban is kérdezték. Kijelentette, a gyermekei születésével lezárult életének énekesnői szakasza,

de azt nem tudom, hogy ez szünet-e, vagy sem

– fogalmazott. Hozzátette, a zene mindig az élete része marad, például a Cicaverzum utolsó dalát is ő énekelte fel, és kiemelte, az ilyen jellegű énekesi feladatoknak mindig nagyon örül és szívesen megcsinálja őket.

Komolyodik a cserfes énekesnő

A zenész pálya spontaneitását mindig is élvezte, de családos emberként ezt már nem érzi megoldhatónak. Elmondta, hogy az elmúlt években igyekezett tudatosabban élni életét, ami véleménye szerint nemcsak a gyermekvállalással, hanem a korral is jár – az énekesnő/színésznő jövő májusban tölti be 30. életévét.

Korábban arról is írtunk, hogy családjuk végleg elköltözik a fővárosból, mivel elkészült Balaton-felvidéki álomotthonuk, melybe már augusztus óta várják, hogy beköltözhessenek.