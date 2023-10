Nem kicsit lepődött meg.

Az Unilad szerint élete legnagyobb sokkján van túl az a bolttulajdonos, akinek busseltoni üzletébe váratlanul egy olyan férfi toppant be, aki a megszólalásig hasonlított Nicolas Cage amerikai színészre. A tulaj meg is jegyezte a vásárlójának, hogy nagyon hasonlít a filmsztárra – nem sokkal később le is verte a víz, hiszen leesett neki, hogy nem egy hasonmás, hanem éppen maga Nicolas Cage áll előtte.

AzAnnie Liban nevű nő úgy nyilatkozott, fogalma sem volt arról, hogy a színész éppen az ausztráliai Busseltonban forgat; csak egy átlagos műszakot vitt az ázsiai élelmiszerboltban. Mint kiderült, Cage-re már akkor felfigyelt, hogy belépett a boltba, de akkor még csak arra gondolt, hogy nagyon ismerős neki valahonnan. Csak a fizetéskor, a kasszánál szólította meg.

Voltak jelek... Csizmát és kabátot, valamint egy Prada napszemüveget viselt ebben a nagy melegben, és a hangja is ismerősen csengett. Amikor mondtuk neki, hogy csak készpénzzel tud fizetni, közölte is, hogy amerikai dollár van nála. Ekkor vettem a bátorságot, hogy megmondjam neki, mennyire hasonlít Nicolas Cage-re. Mire ő csak annyit felelt: az is vagyok

– mesélte Liban, aki dolgozóival aztán fotózkodott is a színésszel.