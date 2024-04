A pár két éve kelt egybe.

2022. 04. 01.-jén, egy szokatlannak tűnő dátumon kelt egybe Anya Taylor-Joy és Malcolm McRae, és egészen eddig sikerült is titokban tartaniuk frigyük hírét. A színésznő és zenész kedvese második házassági évfordulójuk alkalmából viszont úgy döntöttek, most először felvételeket is mutatnak Instagram követőiknek a nagy napról.

Két évvel ezelőtt, április bolondjakor titokban hozzámentem a legjobb barátomhoz New Orleansban. Annak a napnak a varázsa bevésődött minden sejtembe, örökre. Boldog második (első) évfordulót szerelmem... te vagy a legmenőbb!

– fogalmazott a színésznő fotókat és videókat is tartalmazó, lapozós bejegyzésében, amelynek utolsó oldalán két, elsőre ijesztően élethűnek tűnő, "véres" emberi szervet is láthatunk. Taylor-Joy elárulta, ezek bizony anatómiailag pontos, emberi szívet formáló torták, amelyet kéz a kézben fogyasztottak el szerelmével.

„Szeretlek most és valahogy mindig is szerettelek és valahogy sosem lesz vége. Boldog két éves évfordulót, gyönyörűm”– üzente saját oldalán feleségének McRae.